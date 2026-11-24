نماینده پارلمان عراق:

احمد حاجی رشید، عضو پارلمان عراق، اعلام کرد علی زیدی، نخست‌وزیر این کشور، تأکید کرده است تا زمانی که اقلیم کردستان شروط ابلاغ‌شده از سوی بغداد را اجرا نکند، بودجه‌ای به این منطقه اختصاص نخواهد یافت.

به گزارش کردپرس، ‌‌احمد حاجی رشید، عضو پارلمان عراق، اعلام کرد علی زیدی، نخست‌وزیر این کشور، در حال حاضر بر اجرای شروط بغداد از سوی اقلیم کردستان پیش از اختصاص بودجه تأکید دارد.

احمد حاجی رشید در یادداشتی با عنوان «زمانی که اعداد به ما می‌گویند چه کسی مقصر است؟» به تشریح اختلافات مالی میان بغداد و اربیل پرداخت و نوشت: «از سال ۲۰۱۴ به مسئولان اقلیم می‌گوییم با نان مردم قمار نکنند. همواره واقعیت‌ها را برای مسئولان و مردم اقلیم آشکار کرده‌ایم.»

این نماینده پارلمان عراق با انتشار تصویری از صورت‌حساب‌های نهایی سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، به میزان درآمدهای اقلیم در این سال‌ها اشاره کرد و گفت اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۲، مبلغ ۱۳ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دینار و در سال ۲۰۱۳، مبلغ ۱۵ تریلیون و ۳۳۸ میلیارد دینار دریافت کرده است.

به گفته وی، در سال ۲۰۱۴ و در پی اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل، استخراج و فروش نفت و تحویل ندادن درآمدهای داخلی به بغداد، بودجه اقلیم به ۲ تریلیون و ۲۸۱ میلیارد دینار کاهش یافت و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری‌که اقلیم ۵۴ ماه حقوق کارمندان را پرداخت نکرد.

احمد حاجی رشید در ادامه مدعی شد علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در موضعی سخت‌گیرانه اعلام کرده است تا زمانی که اقلیم کردستان شروط ارسال‌شده برای مسئولان این منطقه را اجرا نکند، بودجه‌ای به آن اختصاص نخواهد یافت.

وی همچنین با طرح این پرسش که رهبران دو حزب سیاسی اصلی اقلیم چه پاسخی برای مردم دارند، گفت اگر زیدی به دلیل پایبند نبودن اقلیم به قانون اساسی و قوانین اجرایی عراق فدرال از ارسال بودجه خودداری کند، مسئولیت این وضعیت متوجه مسئولان اقلیم خواهد بود.

احمد حاجی رشید در پایان با اشاره به اینکه ممکن است مشاوران علی زیدی نیز نتوانند در برابر مواضع او تأثیرگذار باشند، یادآور شد که زیدی پیش‌تر ۷۲ مشاور نخست‌وزیر را به خانه‌هایشان فرستاده است.