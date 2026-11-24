مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان:

سرویس کردستان ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: با توافق انجام‌شده با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخشی از هزینه‌های برگزاری این جشنواره از سوی وزارتخانه تأمین می‌شود.

به گزارش کرد پرس، علی‌اصغر دریایی در حاشیه آیین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری سمینار پژوهشی جشنواره از روز گذشته آغاز شده و برنامه‌های پژوهشی در کنار اجراهای نمایشی، بخشی از رویکرد فرهنگی و هنری این رویداد بین‌المللی است.

وی با اشاره به محتوای اجرای پرفورمنس افتتاحیه افزود: این اثر حامل پیام‌های ارزشمندی به‌ویژه در زمینه ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب بود که با توجه به شرایط منابع آبی کشور، توجه و اهتمام جدی همه شهروندان به این موضوع ضروری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین از پیش‌بینی اجرای نمایشی با موضوع کودکان شهید میناب در ادامه برنامه‌های افتتاحیه خبر داد و گفت: هنرمندان با اجرای این اثر درصدد ادای دین و ابراز تعهد خود نسبت به مقام والای شهدا هستند.

دریایی با تأکید بر نقش شهدا در تأمین امنیت کشور و مناطق مرزی یادآور شد: امنیت امروز استان کردستان و شهرهای مرزی آن مرهون خون پاک شهداست و جامعه هنری نیز به این حقیقت واقف است و همواره قدردان ایثار و فداکاری آنان خواهد بود.

وی حضور گسترده مردم در آیین افتتاحیه جشنواره را مایه دلگرمی فعالان و خادمان عرصه فرهنگ و هنر دانست و اضافه کرد: استقبال مردم کردستان از این رویداد فرهنگی نشان‌دهنده علاقه و همراهی جامعه با برنامه‌های هنری است و امیدواریم در روزهای آینده نیز شاهد برگزاری رویدادهایی پرشور و با نشاط در شهر مریوان باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در ادامه درباره تأمین اعتبارات جشنواره اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، تأمین منابع مالی و هزینه‌های اجرایی آن است که امسال با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهم‌نامه‌ای برای مشارکت وزارتخانه در تأمین بخشی از هزینه‌های جشنواره به امضا رسید.

وی با قدردانی از همراهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان گفت: این حمایت‌ها تنها به جشنواره تئاتر مریوان محدود نمی‌شود و در اجرای سایر برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری در نقاط مختلف استان کردستان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

دریایی از همراهی مسئولان استانی در حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری قدردانی کرد و افزود: دکتر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، فرماندار مریوان و دیگر مسئولان و دست‌اندرکارانی که برای اعتلای فرهنگ و هنر استان تلاش می‌کنند، نقش مؤثری در پیشبرد این برنامه‌ها دارند.

وی تأکید کرد: توجه و حمایت مدیران ارشد استان از حوزه فرهنگ و هنر می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای فعالیت‌های هنری و فراهم شدن بستر مناسب برای رشد و بالندگی استعدادهای فرهنگی کردستان باشد.