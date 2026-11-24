سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی از قطع جریان گاز هزار و ۱۱ ویلاباغ در شهرستان‌های مختلف استان، به‌ویژه ارومیه، تا پایان فصل سرد سال خبر داد و گفت: دمای بیش از ۳۵۰۰ ساختمان دولتی و عمومی نیز به‌صورت مستمر با هدف مدیریت مصرف انرژی پایش می‌شود.

به گزارش کردپرس، جمشید درستکار در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از مصرف غیرضروری گاز در فصل سرد سال، جریان گاز ویلاباغ‌های شناسایی‌شده در سطح استان قطع شده است.

او افزود: این ویلاباغ‌ها اقامتگاه‌های غیردائمی شهروندان هستند که با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، مشمول محدودیت مصرف گاز شده‌اند و این محدودیت تا پایان فصل سرد سال ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به استمرار پایش مصرف گاز در سطح استان، از بررسی وضعیت دمای بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ ساختمان دولتی و عمومی خبر داد و تصریح کرد: این عملیات به‌صورت مستمر تا رسیدن به گرمای هوا ادامه خواهد داشت.

درستکار با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، مدیریت بهینه مصرف و اطمینان از رعایت استانداردهای دمای رفاهی در محیط‌های اداری است، گفت: دمای رفاهی ساختمان‌های اداری باید بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد باشد.

او بیان کرد: در صورت رعایت نکردن محدوده دمایی تعیین‌شده، ابتدا اخطار رسمی به مدیریت ساختمان داده می‌شود و در صورت تکرار تخلف، جریان گاز آن ساختمان قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف، ابراز امیدواری کرد که مصرف بهینه انرژی در ادارات، مساجد و مدارس بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.