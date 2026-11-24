سرویس کردستان ـ دف‌نوازی، مولودی‌خوانی و هه‌لپه‌رکی در کنار نگین آبی کردستان؛ کارناوال افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با حال‌وهوایی متفاوت و رنگ‌وبوی آیین‌های اصیل کُردی برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، عصر امروز ساحل زریوار حال‌وهوایی متفاوت داشت؛ صدای موسیقی و شور حرکت، آرامش همیشگی این پهنه آبی را با جنب‌وجوش یک رویداد فرهنگی درآمیخت تا مریوان نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی خود را با جلوه‌ای متفاوت آغاز کند. هنرمندان و گروه‌های آیینی در کنار شهروندان گرد هم آمدند تا آغاز جشنواره را نه در فضای بسته یک سالن، بلکه در دل طبیعت و میان مردم جشن بگیرند.

نخستین بخش کارناوال امسال با نوای دف و مولودی‌خوانی همراه بود؛ اجرایی که فضای مراسم را با حال‌وهوای آیین‌های مذهبی و سنتی منطقه پیوند زد. دف‌نوازان با ضرباهنگ هماهنگ سازهای خود، آغازگر برنامه‌ای شدند که تفاوت آن با افتتاحیه دوره‌های گذشته از همان لحظات نخست به چشم می‌آمد.

پس از این اجرا، گروه رقص کُردی هه‌لپه‌رکی با لباس‌های محلی و حرکات هماهنگ، در حاشیه دریاچه به اجرای برنامه پرداخت. حرکت پیوسته رقصندگان و همراهی آنان در قالب حلقه‌های سنتی، جلوه‌ای از فرهنگ مشارکتی و روح جمعی مردم کُردستان را به نمایش گذاشت؛ اجرایی که در هم‌نشینی با چشم‌انداز زریوار، فضای کارناوال را به تصویری زنده از اصالت و پویایی فرهنگ منطقه تبدیل کرد.

با پایان برنامه‌های آیینی، فضای کارناوال به اجراهای نمایشی اختصاص یافت و دو گروه تئاتر خیابانی با اجرای آثار خود، آغازگر رسمی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان شدند. حضور این گروه‌ها در میان مردم، بار دیگر ماهیت اصلی تئاتر خیابانی را یادآوری کرد؛ هنری که برای ارتباط مستقیم با مخاطب شکل می‌گیرد و برخلاف نمایش‌های متعارف، مرز مشخصی میان صحنه و تماشاگر قائل نیست.

در این دوره، محیط‌زیست نیز جایگاه ویژه‌ای در محتوای برنامه‌ها پیدا کرده است. انتخاب زریوار به‌عنوان محل برگزاری کارناوال و توجه به موضوع حفاظت از طبیعت، نشان‌دهنده تلاش برای استفاده از ظرفیت رویدادهای فرهنگی در جهت طرح مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی است. این رویکرد به‌ویژه برای مریوان اهمیت دارد؛ شهری که بخش مهمی از هویت طبیعی و گردشگری آن با سرنوشت دریاچه زریوار گره خورده است.

تالاب زریوار به‌عنوان یکی از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های طبیعی کردستان، با مسائل و تهدیدهای مختلفی روبه‌روست و حفاظت از آن نیازمند مشارکت دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم است. از این منظر، حضور گروه‌های نمایشی با موضوعات مرتبط با محیط‌زیست می‌تواند فرصتی برای انتقال پیام‌های حفاظتی به زبانی متفاوت و اثرگذار باشد؛ زبانی که به‌جای تکیه بر توصیه‌های مستقیم، از هنر و ارتباط عاطفی با مخاطب بهره می‌گیرد.

مریوان طی سال‌های گذشته با میزبانی جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی، به یکی از شناخته‌شده‌ترین پایگاه‌های این گونه نمایشی در کشور تبدیل شده است. استمرار این رویداد، علاوه بر معرفی توانمندی هنرمندان منطقه، زمینه‌ای برای حضور گروه‌های مختلف هنری، تبادل تجربه و گسترش ارتباط میان فرهنگ‌های گوناگون فراهم کرده است.

کارناوال امسال نیز با ترکیب آیین‌های بومی، موسیقی، رقص و نمایش، ظرفیت‌های فرهنگی این منطقه را در معرض دید مخاطبان قرار داد. تفاوت در شیوه آغاز مراسم و برجسته شدن عناصر آیینی، به افتتاحیه نوزدهمین دوره جشنواره هویتی متمایز بخشید؛ هویتی که ریشه در سنت‌های مردم منطقه دارد و در عین حال با موضوعات و دغدغه‌های امروز جامعه پیوند می‌خورد.

زریوار در پایان این کارناوال، بار دیگر به نمادی از هم‌نشینی طبیعت و فرهنگ تبدیل شد؛ جایی که هنر از قالب یک اجرای صرف خارج شد و در کنار آیین‌های مردمی، فرصتی برای بازنمایی هویت کُردی و یادآوری مسئولیت مشترک در قبال میراث طبیعی فراهم آورد. نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از همین نقطه آغاز شد؛ از کنار دریاچه‌ای که زیبایی آن بخشی از هویت این شهر است و هنر می‌تواند صدای رساتری برای پاسداری از آن باشد.