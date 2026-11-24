۳۹ گروه نمایشی در نوزدهمین جشنواره حضور دارند
به گزارش کرد پرس، فاتح بادپروا در حاشیه افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسانهها از ارکان اصلی برگزاری و معرفی جشنواره هستند و بدون همراهی و انعکاس تلاشهای اصحاب رسانه، چنین رویدادهایی نمیتوانند به جایگاه شایسته خود در سطح ملی و بینالمللی دست پیدا کنند.
وی با قدردانی از حضور خبرنگاران و فعالان رسانهای در این رویداد افزود: بخش مهمی از شناختهشدن جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در سطح جهانی، حاصل تلاش رسانهها در پوشش اخبار و انعکاس فعالیتهای هنرمندان است.
دبیر نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با اشاره به شرایط برگزاری جشنواره در سال جاری بیان کرد: با وجود اینکه شرایط عمومی برای برگزاری چنین رویدادی چندان مساعد نیست، تلاش کردیم با تکیه بر شور و اشتیاق ایرانیان به هنر، برنامههایی متنوع و با رویکردهای جدید برگزار کنیم تا زمینه گسترش همدلی، نشاط اجتماعی و مهربانی در جامعه فراهم شود.
بادپروا ادامه داد: در این دوره، برنامههای متنوعی از جمله کارناوال افتتاحیه، شبهای موسیقی، نمایشگاه صنایعدستی و غذاهای محلی و نمایشگاه آثار استادان خوشنویسی پیشبینی شده است که هر کدام بخشی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری منطقه را معرفی میکنند.
وی پیوند میان تئاتر خیابانی و دانشگاه را از رویکردهای مهم این دوره برشمرد و گفت: در این زمینه چندین نشست در تهران برگزار شد و سمینار پژوهشی دو روزه مریوان نیز با حضور استادان و پژوهشگران برگزار شد که از نظر علمی و تخصصی، یکی از مهمترین برنامههای پژوهشی در حوزه تئاتر خیابانی به شمار میرود.
دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با تأکید بر ضرورت تقویت بنیانهای علمی این هنر افزود: مریوان بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای تخصصی تئاتر خیابانی ایران، طی سالهای گذشته تلاش کرده است پژوهش، تحقیق و ارتباط با دانشگاه را در کنار اجراهای نمایشی دنبال کند و امسال نیز با انتخاب عبدالرحیم بهعنوان دبیر علمی جشنواره، این رویکرد با جدیت بیشتری دنبال شد.
بادپروا از انتشار سه عنوان کتاب در این دوره خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر کاتالوگ جشنواره، کتاب «نمایشنامهنویسی در تئاتر خیابانی» به قلم رحمان هوشیاری و همچنین مجموعه مقالات علمی جشنواره در دست انتشار است.
وی بیان کرد: مجموعه مقالات جشنواره در حدود ۶۰۰ صفحه تدوین شده و پیشبینی میشود در روزهای پایانی این رویداد در اختیار هنرمندان و شرکتکنندگان قرار گیرد.
دبیر نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با اشاره به حضور گروهها و استادان خارجی در این دوره گفت: فراخوان جشنواره در رسانهها و بسترهای بینالمللی منتشر شد و هنرمندانی از چند کشور برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: در این دوره گروههایی از عراق و ترکیه حضور دارند و یک گروه نیز با همکاری هنرمندان ایران و ترکیه به اجرای اثر مشترک میپردازد. همچنین یک مدیر کمپانی هنری از روسیه در جشنواره حضور دارد و دو استاد از کشور هند بهصورت مجازی در سمینار علمی شرکت کردند.
بادپروا با اشاره به اینکه گروهی از ارمنستان نیز برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کرده بود، یادآور شد: این گروه به دلایلی نتوانست در برنامههای امسال حضور پیدا کند.
وی با تشریح بخشهای مختلف جشنواره اظهار کرد: بخشهای فراگیر با حضور هنرمندان دارای معلولیت از مراکز و مجموعههای بهزیستی کشور، آیینهای سنتی، مسابقه آزاد، دیگرگونههای اجرایی، کودک و نوجوان و بخش آثار برگزیده جشنوارهها از جمله بخشهای پیشبینیشده در این دوره است.
دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان هدف از تنوعبخشی به بخشهای جشنواره را ایجاد فرصت برای تبادل تجربه و تعامل میان هنرمندان دانست و گفت: امیدواریم هنرمندان حاضر در این رویداد ضمن بهرهمندی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری مریوان، تجربیات و دیدگاههای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
بادپروا در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه، هنرمندان و عوامل اجرایی جشنواره بیان کرد: هدف اصلی ما این است که با مشارکت هنرمندان و همراهی مردم، فضایی سرشار از نشاط اجتماعی، همدلی و تعامل فرهنگی ایجاد کنیم و امیدواریم میزبان شایستهای برای گروههای شرکتکننده باشیم.
بر اساس اعلام دبیر جشنواره، از مجموع ۱۲۰ اثر ارسالشده به دبیرخانه، پس از بررسی و داوری، ۴۱ اثر برای حضور در بخشهای مختلف انتخاب شد که با انصراف دو گروه در روزهای پایانی، ۳۹ گروه نمایشی در نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان حضور دارند.
دیدگاه کاربران