دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان:

سرویس کردستان ـ دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با اشاره به ارسال ۱۲۰ اثر به دبیرخانه این رویداد هنری گفت: پس از بررسی و داوری آثار، ۴۱ اثر برای حضور در جشنواره انتخاب شدند که با انصراف دو گروه در روزهای پایانی، ۳۹ گروه نمایشی در بخش‌های مختلف جشنواره حضور دارند.

به گزارش کرد پرس، فاتح بادپروا در حاشیه افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رسانه‌ها از ارکان اصلی برگزاری و معرفی جشنواره هستند و بدون همراهی و انعکاس تلاش‌های اصحاب رسانه، چنین رویدادهایی نمی‌توانند به جایگاه شایسته خود در سطح ملی و بین‌المللی دست پیدا کنند.

وی با قدردانی از حضور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این رویداد افزود: بخش مهمی از شناخته‌شدن جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در سطح جهانی، حاصل تلاش رسانه‌ها در پوشش اخبار و انعکاس فعالیت‌های هنرمندان است.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با اشاره به شرایط برگزاری جشنواره در سال جاری بیان کرد: با وجود اینکه شرایط عمومی برای برگزاری چنین رویدادی چندان مساعد نیست، تلاش کردیم با تکیه بر شور و اشتیاق ایرانیان به هنر، برنامه‌هایی متنوع و با رویکردهای جدید برگزار کنیم تا زمینه گسترش همدلی، نشاط اجتماعی و مهربانی در جامعه فراهم شود.

بادپروا ادامه داد: در این دوره، برنامه‌های متنوعی از جمله کارناوال افتتاحیه، شب‌های موسیقی، نمایشگاه صنایع‌دستی و غذاهای محلی و نمایشگاه آثار استادان خوشنویسی پیش‌بینی شده است که هر کدام بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه را معرفی می‌کنند.

وی پیوند میان تئاتر خیابانی و دانشگاه را از رویکردهای مهم این دوره برشمرد و گفت: در این زمینه چندین نشست در تهران برگزار شد و سمینار پژوهشی دو روزه مریوان نیز با حضور استادان و پژوهشگران برگزار شد که از نظر علمی و تخصصی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پژوهشی در حوزه تئاتر خیابانی به شمار می‌رود.

دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با تأکید بر ضرورت تقویت بنیان‌های علمی این هنر افزود: مریوان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تخصصی تئاتر خیابانی ایران، طی سال‌های گذشته تلاش کرده است پژوهش، تحقیق و ارتباط با دانشگاه را در کنار اجراهای نمایشی دنبال کند و امسال نیز با انتخاب عبدالرحیم به‌عنوان دبیر علمی جشنواره، این رویکرد با جدیت بیشتری دنبال شد.

بادپروا از انتشار سه عنوان کتاب در این دوره خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر کاتالوگ جشنواره، کتاب «نمایشنامه‌نویسی در تئاتر خیابانی» به قلم رحمان هوشیاری و همچنین مجموعه مقالات علمی جشنواره در دست انتشار است.

وی بیان کرد: مجموعه مقالات جشنواره در حدود ۶۰۰ صفحه تدوین شده و پیش‌بینی می‌شود در روزهای پایانی این رویداد در اختیار هنرمندان و شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با اشاره به حضور گروه‌ها و استادان خارجی در این دوره گفت: فراخوان جشنواره در رسانه‌ها و بسترهای بین‌المللی منتشر شد و هنرمندانی از چند کشور برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: در این دوره گروه‌هایی از عراق و ترکیه حضور دارند و یک گروه نیز با همکاری هنرمندان ایران و ترکیه به اجرای اثر مشترک می‌پردازد. همچنین یک مدیر کمپانی هنری از روسیه در جشنواره حضور دارد و دو استاد از کشور هند به‌صورت مجازی در سمینار علمی شرکت کردند.

بادپروا با اشاره به اینکه گروهی از ارمنستان نیز برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کرده بود، یادآور شد: این گروه به دلایلی نتوانست در برنامه‌های امسال حضور پیدا کند.

وی با تشریح بخش‌های مختلف جشنواره اظهار کرد: بخش‌های فراگیر با حضور هنرمندان دارای معلولیت از مراکز و مجموعه‌های بهزیستی کشور، آیین‌های سنتی، مسابقه آزاد، دیگرگونه‌های اجرایی، کودک و نوجوان و بخش آثار برگزیده جشنواره‌ها از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره است.

دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان هدف از تنوع‌بخشی به بخش‌های جشنواره را ایجاد فرصت برای تبادل تجربه و تعامل میان هنرمندان دانست و گفت: امیدواریم هنرمندان حاضر در این رویداد ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مریوان، تجربیات و دیدگاه‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

بادپروا در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه، هنرمندان و عوامل اجرایی جشنواره بیان کرد: هدف اصلی ما این است که با مشارکت هنرمندان و همراهی مردم، فضایی سرشار از نشاط اجتماعی، همدلی و تعامل فرهنگی ایجاد کنیم و امیدواریم میزبان شایسته‌ای برای گروه‌های شرکت‌کننده باشیم.

بر اساس اعلام دبیر جشنواره، از مجموع ۱۲۰ اثر ارسال‌شده به دبیرخانه، پس از بررسی و داوری، ۴۱ اثر برای حضور در بخش‌های مختلف انتخاب شد که با انصراف دو گروه در روزهای پایانی، ۳۹ گروه نمایشی در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان حضور دارند.