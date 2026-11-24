به گزارش کردپرس، شریعت‌پناه با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال تا کنون اظهار کرد: در این مدت ۴۰ نقطه حادثه‌خیز در محورهای شهرستان اصلاح و ایمن‌سازی شده و برای ارتقای دید رانندگان نیز ۴۰ کیلومتر ترانشه‌برداری و افزایش دید و ۳۰ نقطه اصلاح قوس و افزایش دید انجام شده است.

وی افزود: در راستای افزایش ایمنی و هدایت بهتر وسایل نقلیه، ۲۰ کیلومتر از محورهای شهرستان خط‌کشی شده و ۶۰ تابلوی اخطاری، انتظامی و اطلاعاتی و ۳۰ تابلوی مسیرنما و کیلومترشمار نیز نصب شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سردشت ادامه داد: در حوزه نگهداری و بهسازی تجهیزات ایمنی نیز ۱۲۰ مورد تابلو و علائم جاده‌ای بازسازی، تعمیر و مرمت و ۳۰۰ مورد از تابلوها و علائم موجود شست‌وشو و پاکسازی شده است.

شریعت‌پناه همچنین از اورهال و بهسازی روشنایی در ۱۰ نقطه خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف افزایش دید، کاهش عوامل خطرساز، بهبود شرایط تردد و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای در محورهای مواصلاتی سردشت اجرا شده است.

وی تأکید کرد: مدیریت ایمنی راه‌ها یک فرآیند مستمر و پیشگیرانه است و راهداری سردشت با پایش مستمر محورها، شناسایی نقاط پرخطر و اولویت‌بندی اقدامات، رفع عوامل مؤثر در بروز حوادث و ارتقای سطح ایمنی راه‌ها را دنبال می‌کند.