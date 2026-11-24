مگان بودت:

مگان بودت، پژوهشگر و مدیر تحقیقات مؤسسه صلح کردی در واشنگتن، با اشاره به دیدار و گفت‌وگوی خود با جمیل بایک، از رهبران ارشد پ‌ک‌ک، در کوهستان قندیل می‌گوید این گروه تصمیم خود برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه در ترکیه را جدی می‌داند و برخلاف دوره‌های پیشین، این بار خلع سلاح را پیش از دستیابی به امتیازات سیاسی آغاز کرده است. با این حال، به گفته بودت، چگونگی تحویل سلاح‌ها، بازگشت نیروهای پ‌ک‌ک به ترکیه، تضمین مشارکت سیاسی کردها و نحوه فعالیت آینده این جنبش همچنان با ابهام روبه‌رو است و مهم‌ترین چالش روند صلح، تبدیل توقف جنگ به امکان واقعی فعالیت سیاسی و تحقق حقوق کردها خواهد بود.

به گزارش کردپرس، مگان بودت در گفت‌وگو با برنامه «در خاورمیانه» المانیتور، پس از بازگشت از منطقه قندیل و دیدار با جمیل بایک، فرمانده ارشد پ‌ک‌ک، توضیح داد که رهبران و نیروهای این گروه روند کنونی را نه یک تحول مقطعی، بلکه ادامه تلاش‌هایی می‌دانند که از سال ۱۹۹۳ و نخستین اعلام آتش‌بس پ‌ک‌ک با رهبری عبدالله اوجالان آغاز شده است. از نگاه آنان، مسئله اصلی درگیری میان کردها و دولت ترکیه، حقوق و جایگاه سیاسی کردهاست و هدف روند کنونی انتقال این مناقشه از عرصه نظامی به عرصه سیاسی و یافتن راه‌حل از طریق ابزارهای سیاسی است.

به گفته بودت، رهبران پ‌ک‌ک معتقدند این دوره با تلاش‌های پیشین تفاوت دارد؛ زیرا این بار تصمیم گرفته‌اند خلع سلاح و پایان دادن به مبارزه مسلحانه را پیش از حل‌وفصل مسائل سیاسی در دستور کار قرار دهند. آنان این رویکرد را با تکیه بر تجربه تاریخی خود توجیه می‌کنند و معتقدند فعالیت سیاسی برای این جنبش پدیده تازه‌ای نیست. جمیل بایک نیز در گفت‌وگو با بودت یادآوری کرده است که در سال‌های نخست شکل‌گیری این جریان در دهه ۱۹۷۰، زمانی که اعضای اولیه آن در دانشگاه‌های آنکارا فعالیت می‌کردند، هنوز جنبشی مسلحانه وجود نداشت و حتی در دوره مبارزه نظامی نیز فعالیت‌های سیاسی و غیرمسلحانه ادامه داشته است.

بودت تأکید می‌کند که رهبران و نیروهای پ.‌ک.‌ک پایان دادن به مبارزه مسلحانه را لزوماً به معنای کنار گذاشتن هویت و پیشینه سیاسی خود نمی‌دانند. به اعتقاد آنان، ورود به فعالیت سیاسی تهدیدی برای هویت این جنبش نیست، بلکه بازگشت به بخشی از تجربه تاریخی آن به شمار می‌رود. او در جریان دیدارهای خود با رهبران سیاسی و نیروهای مستقر در قندیل، نه‌تنها نشانه‌ای از پشیمانی نسبت به پایان مبارزه مسلحانه مشاهده نکرده، بلکه با اشتیاق قابل توجهی برای ورود به فعالیت‌های سیاسی و استفاده از شیوه‌های تازه مبارزه روبه‌رو شده است.

با این حال، بودت می‌گوید پ.‌ک.‌ک در چارچوب تبلیغاتی و سیاسی خود تلاش دارد اقدامات انجام‌شده را نه حاصل یک مذاکره دوجانبه، بلکه مجموعه‌ای از تصمیم‌های یک‌جانبه معرفی کند. به گفته او، این شیوه بیان برای طرف ترکیه‌ای نیز اهمیت دارد، زیرا آنکارا تمایلی ندارد روند کنونی به‌عنوان مذاکره‌ای متقابل با پ‌ک‌ک معرفی شود. در همین چارچوب، این گروه می‌گوید برگزاری کنگره، پایان دادن به فعالیت با نام پ‌ک‌ک، برگزاری مراسم نمادین سوزاندن سلاح‌ها با مشارکت ۳۰ نیروی مسلح، خروج نیروهایش از خاک ترکیه و عقب‌نشینی از برخی مواضع راهبردی در مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق، اقداماتی بوده‌اند که بدون انتظار برای دریافت امتیاز متقابل انجام شده‌اند.

به ارزیابی بودت، هدف پ‌ک‌ک از این اقدامات الزاماً دستیابی فوری به تغییرات سیاسی نیست، بلکه ایجاد فضایی است که در آن بتوان بدون تداوم خشونت، درباره اصلاحات و حل مسئله کردها گفت‌وگو کرد. این رویکرد با هدف کاهش امنیتی‌سازی مسئله کردها و فراهم کردن زمینه‌ای برای طرح مطالبات سیاسی دنبال می‌شود. او معتقد است رهبران این جنبش بر این باورند که ادامه جنگ نمی‌تواند به دموکراتیک‌تر شدن ترکیه منجر شود و حتی در شرایطی که دولت ترکیه با مخالفان سیاسی برخورد می‌کند و فضای سیاسی این کشور با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است، باید امکان پایان دادن به درگیری و آغاز اصلاحات را آزمود.

بودت در پاسخ به این پرسش که چگونه رهبران پ‌ک‌ک با وجود روند فزاینده اقتدارگرایی در ترکیه همچنان به امکان فعالیت سیاسی امیدوار هستند، گفت اعتماد آنان بیش از آنکه متوجه دولت ترکیه باشد، بر توانایی خودشان برای ایجاد تغییر استوار است. به گفته او، این جنبش در طول دهه‌های گذشته ساختارهای سازمانی و سیاسی مستقلی ایجاد کرده و به توانایی خود برای پیشبرد اهدافش حتی در شرایط نامساعد اعتقاد دارد. این اعتماد در برخی مقاطع به اقداماتی مانند مقابله با داعش در شنگال و مقاومت در کوبانی انجامیده، هرچند در مواردی؛ از جمله تصمیم به درگیری‌های مسلحانه در شهرهای ترکیه در جریان فروپاشی روند صلح در سال ۲۰۱۵ نیز پیامدهای منفی داشته است.

او معتقد است این بار رهبران پ‌ک‌ک تصور می‌کنند با آغاز خلع سلاح می‌توانند موانع امنیتی را کاهش دهند و زمینه مشارکت سیاسی را فراهم کنند. تصویب قانون چارچوب بازگشت و ادغام نیروهای مسلح نیز از نظر بودت نشانه‌ای از پیشرفت این رویکرد است، زیرا هیچ‌یک از روندهای پیشین به چنین مرحله‌ای نرسیده بودند. با این حال، او تأکید می‌کند که تصویب این قانون به معنای حل تمام مسائل نیست و برای تعیین سازوکار خلع سلاح، بازگشت نیروها، ادغام مجدد آنان در جامعه و فراهم کردن امکان فعالیت سیاسی، قوانین و تصمیم‌های تکمیلی ضرورت خواهد داشت.

یکی از مسائل حل‌نشده، چگونگی تعیین تکلیف سلاح‌های پ‌ک‌ک و نهاد ناظر بر روند خلع سلاح است. بودت می‌گوید بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده، دولت ترکیه خواهان تحویل سلاح‌ها به خود است، اما پ‌ک‌ک تمایل دارد سلاح‌ها در اختیار دولت‌ها قرار نگیرند و احتمالاً به دیگر گروه‌های کردی یا نمایندگان جوامع کرد سپرده شوند. این موضوع همچنان در دست بررسی است و به نظر می‌رسد مذاکرات محرمانه درباره آن ادامه دارد.

در زمینه جابه‌جایی نیروها نیز بودت توضیح می‌دهد که نیروهایی که از مواضع مرزی عقب‌نشینی کرده‌اند و به سمت قندیل بازگشته‌اند. به گفته او، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده بخشی از نیروهای پ‌ک‌ک که تابعیت ترکیه دارند، از قندیل به ترکیه بازگردند. البته همه نیروهای مستقر در کوهستان تابعیت ترکیه ندارند و همه آنان نیز مشمول مفاد قانون جدید نخواهند شد. وضعیت مواضع تخلیه‌شده نیز هنوز روشن نیست و بودت اطلاعاتی درباره استقرار نیروهای دیگر در این مناطق ندارد.

این پژوهشگر در عین حال تأکید می‌کند که پایان مبارزه مسلحانه پ‌ک‌ک در ترکیه را نباید با پایان کامل فعالیت‌های مسلحانه تمام جریان‌های وابسته به ساختار این جنبش در سایر بخش‌های کردستان یکسان دانست. به گفته او، پ‌ک‌ک به‌عنوان یک حزب منحل شده و ساختار جامعه جوامع کردستان همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، اما شرایط در ترکیه، سوریه، عراق و ایران متفاوت است. در سوریه، نیروهای یگان‌های مدافع خلق در چارچوب توافق با دولت مرکزی وارد ارتش سوریه شده‌اند و چهار تیپ از ارتش را تشکیل می‌دهند. همچنین قرار است نیروهای یگان‌های مدافع زن در ساختار وزارت کشور فعالیت کنند. بودت این تحولات را از نظر نظامی بخشی از روند ادغام در ساختار دولت سوریه می‌داند، هرچند مسائل مربوط به حقوق کردها و جایگاه سیاسی آنان همچنان محل اختلاف است.

بخش دیگری از گفت‌وگوی بودت به آینده پ‌ک‌ک پس از پایان مبارزه مسلحانه اختصاص داشت. او می‌گوید در میان رهبران و نیروهای این جنبش، از قندیل تا اروپا و مناطق کردنشین سوریه، بحث‌های گسترده‌ای درباره چگونگی ادامه فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های سازمانی و ارتباطات بین‌المللی جریان دارد. بخشی از این جریان همچنان مسئله اصلی را حقوق کردها، شهروندی برابر و دموکراتیزه کردن ترکیه می‌داند و معتقد است تحقق این اهداف به تلاش سیاسی طولانی‌مدت نیاز دارد.

به گفته بودت، برخی از نیروهای این جنبش بر ضرورت ایجاد ائتلاف‌های تازه و گسترش فعالیت‌هایی فراتر از رقابت‌های انتخاباتی تأکید دارند. یکی از افرادی که او با وی گفت‌وگو کرده، توسعه اقتصادی روستاها را از اولویت‌های آینده دانسته است تا ساکنان مناطق روستایی بتوانند بدون ناچار شدن به مهاجرت به شهرها، زندگی و فعالیت اقتصادی خود را در محل سکونتشان ادامه دهند. همچنین فعالان جنبش زنان بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی و طرح مسائل زنان در سطح جهانی تأکید دارند. برخی دیگر نیز بر ترویج آزادی مذهبی، کاهش تنش‌های فرقه‌ای و گسترش دیدگاه‌های عبدالله اوجالان درباره سازمان‌دهی اجتماعی و سیاسی تمرکز کرده‌اند.

با وجود این چشم‌اندازها، بودت یکی از موانع مهم پیش روی آینده جنبش را نبود شفافیت در روند صلح می‌داند. به گفته او، بسیاری از هواداران و جوامع کردی از جزئیات تصمیم‌های گرفته‌شده آگاهی ندارند و نمی‌دانند چرا برخی اقدامات انجام می‌شوند و چه توافقاتی در جریان است. رهبران دو طرف ظاهراً ترجیح داده‌اند مسائل را پشت درهای بسته بررسی کنند تا واکنش‌های عمومی مانع پیشرفت روند نشود، اما این شیوه در کنار مزایای احتمالی خود، نگرانی و سردرگمی در میان افکار عمومی ایجاد کرده است.

بودت می‌گوید حتی در میان نیروهایی که از پایان جنگ حمایت می‌کنند، درباره آینده تردید وجود دارد. برخی معتقدند آنچه اکنون جریان دارد آتش‌بسی موقت است و هنوز مشخص نیست گام‌های بعدی چه خواهند بود. با این حال، او در دیدارهای خود با نیروهای مستقر در قندیل نشانه‌ای از تمایل جدی برای بازگشت به جنگ مشاهده نکرده است. به گفته او، توقف حملات زمینی و هوایی و نبود تلفات در مناطق مورد گفت‌وگوی او، فضای بازتری برای بحث‌های سیاسی و بازنگری در شیوه‌های فعالیت جنبش ایجاد کرده است.

او در پایان تأکید می‌کند که پایان درگیری مسلحانه به معنای پایان مسئله کردها نیست. به ارزیابی او، پ‌ک‌ک اکنون به دنبال یافتن ابزارهای تازه برای پیگیری مطالبات سیاسی و اجتماعی خود است، اما تحقق این هدف به میزان گشایش فضای سیاسی در ترکیه، امکان بازگشت نیروها، اصلاح قوانین و فراهم شدن شرایط مشارکت مؤثر کردها بستگی دارد. از نگاه بودت، جنگ مسلحانه در ترکیه پایان یافته است، اما مناقشه بر سر حقوق کردها، جایگاه شهروندی آنان و آزادی گروه‌های تحت ستم همچنان ادامه دارد و حل این مسائل به مراتب دشوارتر از توقف درگیری نظامی خواهد بود.