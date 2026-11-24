سرویس جهان- تداوم مشکلات اقتصادی، کمبود فرصت‌های شغلی، ناامنی و چشم‌انداز نامشخص آینده، شمار بیشتری از جوانان مناطق کردنشین شمال و شمال‌شرق سوریه را به فکر مهاجرت انداخته است؛ روندی که به گفته کارشناسان، در صورت ادامه می‌تواند بخش مهمی از نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده مورد نیاز برای بازسازی این مناطق را از کشور خارج کند.

به گزارش کردپرس به نقل از آمارگی، سال‌ها جنگ و بی‌ثباتی در سوریه، علاوه بر ویرانی زیرساخت‌ها و تضعیف اقتصاد، چشم‌انداز زندگی نسل جوان را نیز با ابهام روبه‌رو کرده است. در مناطق کردنشین شمال‌شرق سوریه، بسیاری از جوانان با وجود علاقه به زادگاه و خانواده خود، به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و محدودیت امکانات حرفه‌ای و آموزشی، مهاجرت را یکی از گزینه‌های جدی پیش روی خود می‌دانند.

هاروت مادریجیان، ۲۹ ساله، یکی از جوانانی است که تجربه جنگ و آوارگی را پشت سر گذاشته است. زمانی که گروه داعش در سال ۲۰۱۴ شهر رقه را تصرف کرد و آن را به مرکز فعالیت خود تبدیل ساخت، هاروت همراه خانواده‌اش این شهر را ترک کرد و در قامیشلو ساکن شد. او خانه، خاطرات و سازهای موسیقی خود را پشت سر گذاشت، اما تلاش کرد زندگی تازه‌ای را از طریق هنر و موسیقی آغاز کند.

هاروت در قامیشلو مؤسسه موسیقی «هارمونی» را تأسیس کرده است که به کودکان و جوانان برای پرورش استعدادهای موسیقایی کمک می‌کند. برخی از هنرجویان این مؤسسه بعدها به مراکز آموزش عالی موسیقی راه یافته‌اند یا به گروه‌های موسیقی در اروپا پیوسته‌اند. با این حال، هاروت که سال‌ها برای ایجاد این مرکز تلاش کرده است، اکنون درباره آینده خود در سوریه اطمینان ندارد و تمایل دارد به اروپا مهاجرت کند و در صنعت موسیقی فعالیت داشته باشد.

او می‌گوید نسل جوان سوریه در سایه جنگ بزرگ شده است و شرایطی که از کودکی با آن روبه‌رو بوده، همچنان ادامه دارد. به گفته هاروت، جوانان این نسل احساس می‌کنند سال‌های زیادی از عمرشان در بحران و بی‌ثباتی سپری شده، بی‌آنکه چشم‌انداز روشنی برای آینده پیش روی خود داشته باشند.

نگرانی‌های هاروت تنها به محدودیت فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای مربوط نمی‌شود. او معتقد است جایگاه موسیقی و هنر در جامعه نیز تضعیف شده و برخی خانواده‌ها ترجیح می‌دهند فرزندانشان به جای فعالیت‌های هنری، زبان‌های خارجی بیاموزند؛ زیرا این مهارت‌ها را برای آینده آنان کاربردی‌تر می‌دانند. هاروت همچنین از نگرش‌هایی در محیط اطراف خود سخن می‌گوید که به باور او با اعتقادات مسیحی‌اش و فعالیت هنری‌اش سازگار نیست. مجموعه این عوامل باعث شده است که حتی در صورت فراهم شدن امکان تحقق اهداف حرفه‌ای خود در سوریه، تمایل چندانی به ماندن در این کشور نداشته باشد.

ژندا یوسف، ۲۶ ساله، نمونه دیگری از جوانانی است که با وجود تحصیلات دانشگاهی، برای ورود به بازار کار با مشکل روبه‌رو شده‌اند. او در سال ۲۰۲۳ از دانشگاه خصوصی قرطبه در حسکه در رشته مهندسی سیستم‌های رایانه‌ای فارغ‌التحصیل شد، اما نتوانست در حوزه تخصصی خود شغلی پیدا کند. او برای جبران این وضعیت، به صورت خودآموز برنامه‌نویسی بخش ظاهری وب را فراگرفت و تلاش کرد مهارت‌های حرفه‌ای خود را افزایش دهد، اما کمبود دوره‌های آموزشی و فرصت‌های شغلی ابتدایی مانع کسب تجربه مورد نیاز برای ورود به بازار کار شده است.

ژندا می‌گوید بسیاری از شرکت‌ها برای استخدام نیروی جدید، سابقه عملی و تجربه کاری مطالبه می‌کنند، در حالی که فارغ‌التحصیلان تازه‌کار بدون دسترسی به فرصت‌های شغلی نمی‌توانند چنین تجربه‌ای به دست آورند. به گفته او، رزومه‌اش با وجود تحصیلات دانشگاهی و تلاش برای یادگیری مهارت‌های جدید، فاقد تجربه عملی مورد انتظار کارفرمایان است.

او همچنان به شهر و خانواده خود وابستگی دارد و ترجیح می‌دهد آینده‌اش را در همان محل زندگی‌اش بسازد، اما در صورت ادامه کمبود فرصت‌های شغلی، مهاجرت را منتفی نمی‌داند. جندا معتقد است ایجاد شرکت‌های فناوری که به فارغ‌التحصیلان تازه‌کار امکان آموزش، مشارکت در پروژه‌های واقعی و کسب تجربه بدهند، می‌تواند انگیزه جوانان برای ماندن را افزایش دهد.

مشکلات اقتصادی و محدودیت فرصت‌های شغلی تنها جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه خانواده‌هایی را نیز که نگران آینده فرزندان خود هستند، به فکر ترک سوریه انداخته است. حاجی عباس، ۳۳ ساله، اهل تربه‌سپی در استان حسکه، از جمله افرادی است که پس از سال‌ها فعالیت در حوزه آموزش، به دلیل شرایط معیشتی ناچار به تغییر شغل شده است.

حاجی عباس تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی و اقتصاد را آغاز کرده بود، اما با شروع جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، ادامه تحصیل برای او امکان‌پذیر نشد. او بعدها در رشته تاریخ دانشگاه روژاوا تحصیل کرد و پس از فارغ‌التحصیلی، حدود ۱۰ سال به تدریس مشغول شد. با این حال، پایین بودن حقوق معلمان که به گفته او از حدود ۱۰۰ دلار در ماه تجاوز نمی‌کند، موجب شد برای تأمین هزینه‌های زندگی به بخش انرژی خورشیدی روی آورد.

حاجی عباس معتقد است کاهش توجه به آموزش و درآمد ناچیز معلمان باعث شده است شمار بیشتری از فعالان این حوزه به دنبال مشاغل دیگر بروند. او هرچند تا حدی از فعالیت کنونی خود در بخش انرژی خورشیدی رضایت دارد، اما این شغل را انتخاب نخست خود نمی‌داند و می‌گوید شرایط زندگی عملاً مسیر افراد را تعیین می‌کند و آینده برای بسیاری از آنان نامعلوم شده است.

نگرانی‌های حاجی عباس اکنون بیش از گذشته به آینده دو فرزندش مربوط می‌شود. او خواهان برخورداری فرزندانش از آموزش مناسب، مدارسی است که بتوانند استعدادهای آنان را شناسایی و پرورش دهند و همچنین زندگی در محیطی با خدمات عمومی و زیرساخت‌های مطلوب است. به گفته او، در صورت فراهم بودن این امکانات در شهر محل زندگی‌اش، دلیلی برای مهاجرت نخواهد داشت، اما نمی‌خواهد فرزندانش همان شرایط دشواری را تجربه کنند که خود در سال‌های جنگ و بحران پشت سر گذاشته است.

حاجی عباس که هنگام آغاز جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱ تنها ۱۸ سال داشت، نزدیک به ۱۵ سال از زندگی خود را در شرایط بحران و بی‌ثباتی سپری کرده است. او مقصد احتمالی مهاجرت را به اروپا محدود نمی‌کند و می‌گوید حاضر است به هر کشوری برود که بتواند برای فرزندانش آموزش مناسب و فرصت ساختن آینده‌ای بهتر فراهم کند.

شکری یوسف، پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی مستقر در قامیشلو، معتقد است نبود امنیت و سرمایه‌گذاری، فرصت‌های کسب درآمد و فعالیت حرفه‌ای را برای جوانان محدود کرده است. او هشدار می‌دهد که در صورت بهبود نیافتن شرایط اقتصادی، شمار بیشتری از نیروهای متخصص سوریه را ترک خواهند کرد و این مسئله توانایی کشور برای بازسازی و استفاده از ظرفیت‌های انسانی خود را کاهش خواهد داد.

به گفته شکری یوسف، بسیاری از افرادی که پیش‌تر سوریه را ترک کرده‌اند، اکنون مهارت‌ها و تخصص خود را در کشورهای دیگر به کار گرفته‌اند؛ موضوعی که به اعتقاد حاجی عباس، در میان دوستان دانشگاهی او نیز به‌روشنی دیده می‌شود. این روند به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی است که سوریه برای احیای اقتصاد و بازسازی نهادهای آموزشی و خدماتی خود به آن نیاز دارد.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سوریه در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۳.۱ درصد بوده است؛ هرچند برآوردهای دیگری از نرخ‌های بالاتر بیکاری حکایت دارند. همچنین نتایج یک پژوهش در سال ۲۰۲۶ درباره استان حسکه نشان می‌دهد موانع اقتصادی و اجتماعی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم جوانان برای مهاجرت بوده‌اند. این پژوهش بر نقش ناامنی اقتصادی و محدود بودن فرصت‌ها در شکل‌گیری تمایل به مهاجرت تأکید کرده و توانمندسازی هدفمند جوانان را یکی از راهکارهای کاهش مهاجرت اجباری و حمایت از روند بهبود پس از بحران دانسته است.

تجربه هاروت مادریجیان، ژندا یوسف و حاجی عباس نشان می‌دهد تمایل به مهاجرت در مناطق کردنشین شمال‌شرق سوریه صرفاً به یافتن شغل یا درآمد بیشتر محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از نگرانی‌ها درباره امنیت، آینده حرفه‌ای، کیفیت آموزش، وضعیت فرهنگی و امکانات زندگی را در بر می‌گیرد. برخی از جوانان به دنبال امکان فعالیت در رشته تخصصی خود هستند، برخی دیگر از محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی خسته شده‌اند و گروهی نیز آینده فرزندانشان را در خارج از سوریه جست‌وجو می‌کنند.

با وجود تفاوت در تجربه و انگیزه‌های این افراد، خواسته مشترک آنان برخورداری از فرصت‌هایی است که امکان ساختن آینده‌ای باثبات را در زادگاهشان فراهم کند. مسئله اصلی این است که آیا مناطق کردنشین سوریه می‌توانند با بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت نظام آموزشی و خدمات عمومی، انگیزه‌ای برای ماندن نسل جوان ایجاد کنند یا روند خروج نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده همچنان ادامه خواهد یافت.