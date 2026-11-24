سرویس کرمانشاه _ پویش پاکسازی رودخانه قره‌سو با محوریت انجمن احیای محیط زیست «آفاق» کرمانشاه و با حضور شهروندان و دوستداران طبیعت، در کرمانشاه برگزار شد.