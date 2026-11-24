خبر نویسنده: گروه کرمانشاه کردپرس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۰۹:۳۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
پویش پاکسازی رودخانه قرهسو کرمانشاه برگزار شد
سرویس کرمانشاه _ پویش پاکسازی رودخانه قرهسو با محوریت انجمن احیای محیط زیست «آفاق» کرمانشاه و با حضور شهروندان و دوستداران طبیعت، در کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش کردپرس؛ سال هاست بخش مهمی از فاضلاب شهر کرمانشاه و روستاهی واقع در مسیر شهر روانسر تا کرمانشاه در رودخانه قره سو می ریزند.
این رودخانه بوی بسیار نامطبوع و شرایط زیست محیطی قاجعه باری دارد و هیچ اقدام اساسی برای بهبود وضعیت این رودخانه صورت نگرفته است.
رودخانه قرهسو از سراب روانسر سرچشمه میگیرد و پس از طی مسافتی حدود ۶۰ کیلومتر وارد شهر کرمانشاه میشود و پس از به هم پیوستن با رودخانه گاماسیاب وارد رودخانه سیمره می شود.
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