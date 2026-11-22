به گزارش کردپرس، گروه تئاتر «دارسین» در شهر حسکه، نمایشی با محوریت ازدواج کودکان و پیامدهای آن، از جمله محروم شدن دختران از حق تحصیل، آماده کرده است. این نمایش قرار است در چارچوب برنامه‌های ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در مناطق مختلف جزیره به روی صحنه برود.

به نوشته آژانس خبری هاوار، «فاطمه احمد» نویسنده و کارگردان این نمایش، با اشاره به اینکه خشونت علیه زنان از بطن جامعه آغاز می‌شود، گفت که زنان در محیط خانواده نیز با اشکال مختلف خشونت مواجه هستند.

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در این نمایش همچنین به مبارزات زنان در جریان روی کار آمدن مدیریت خودگردان پرداخته شده و بر تغییرات ایجادشده در پی قیام مردم کردستان سوریه و افزایش مشارکت و مسئولیت‌پذیری زنان در عرصه‌های مختلف تأکید شده است.

گروه تئاتر «دارسین» در سال ۲۰۱۸ به ابتکار فاطمه احمد در شهر سره‌کانی تأسیس شد. این گروه وابسته به جنبش هلال زرین است و فعالیت‌های خود را در شهر حسکه ادامه می‌دهد.