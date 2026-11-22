به گزارش کردپرس، مروان الحلبی، وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی در دولت موقت سوریه، اعلام کرد که تصمیم تعطیلی شماری از دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه‌های ترکیه در سوریه، از سوی ریاست‌جمهوری ترکیه صادر شده است.

به نوشته آژانس خبری هاوار، مروان الحلبی اظهار داشت که بر اساس تصمیم ریاست‌جمهوری ترکیه، شورای آموزش عالی سوریه مجاز شده است روند تعطیلی این مراکز و ادغام آنها در دانشگاه حلب را اجرا کند.

بر اساس این تصمیم، مؤسسه عالی فنی و حرفه‌ای در جرابلس، دانشکده علوم اقتصادی و اداری در الباب، دانشکده علوم اسلامی در اعزاز و دانشکده آموزش در عفرین تعطیل خواهند شد و به دانشگاه حلب می‌پیوندند.

این تصمیم در حالی اعلام شده است که مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه‌های ترکیه در شماری از مناطق شمال سوریه، پس از گسترش نفوذ ترکیه در این مناطق، فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده بودند.