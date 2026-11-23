«محمدکاظم آل‌صادق»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: در ارتباط با اخبار منتشرشده درباره بسته شدن مرز شلمچه توضیح داد که بخش مسافری این مرز باز است و تردد مسافران طبق روال عادی انجام می‌شود، اما بخش تجاری از روز گذشته به دلیل بروز اختلال در سامانه گمرکی بعضا با مشکلاتی روبرو شد ه است.

به گزارش کرد پرس به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اینکه مشکل ایجادشده در سامانه گمرکی در حال پیگیری برای رفع است، گفت: براساس اعلام مقامات گمرکی عراق، این سامانه صبح امروز دوشنبه برای مدت کوتاهی فعال شد و در این فاصله هشت کامیون وارد شدند، اما مجدداً سامانه قطع شد و اکنون طبق آخرین صحبت‌ها مرز تجاری باز شده ولی سیستم گمرکی کند عمل می‌کند.