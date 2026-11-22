به گزارش کردپرس، دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR) اعلام کرد که در پی درگیری میان اعضای دو خانواده در روستای «الزر» در حومه شرقی دیرالزور، سه نفر زخمی شدند.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، نیروهای امنیتی مستقر در شهر «البصیره» برای مهار تنش و پایان دادن به درگیری در محل مداخله کردند و در نهایت ۱۴ نفر از اعضای دو طرف درگیری را بازداشت کردند.