آلا طالبانی، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور زنان، با تمجید از عملکرد علی زیدی در پرونده جرف‌النصر، تأکید کرد که نخست‌وزیر عراق در پی حاکمیت دولت و اجرای قوانین آن در وجب‌به‌وجب خاک این کشور بوده و بر حل این پرونده بدون خونریزی پافشاری کرده است.

به گزارش کردپرس، طالبانی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که هرگاه میهن به قطب‌نمای تصمیم‌گیری تبدیل شود و اراده‌ای صادقانه و میهن‌دوستانه مبنای عملکرد دولت قرار گیرد، موفقیت و سربلندی حاصل خواهد شد.

وی افزود که این مفاهیم در مدیریت هوشمندانه و میهن‌پرستانه علی فالح زیدی در پرونده جرف‌النصر نمود پیدا کرده است.

به گفته طالبانی، زیدی مصمم بوده است که حاکمیت دولت برقرار شود و قوانین آن در وجب‌به‌وجب خاک عراق به اجرا درآیند.

مشاور نخست‌وزیر عراق همچنین تأکید کرد که مهم‌تر از همه، زیدی بر حل این پرونده بدون ریخته‌شدن حتی یک قطره خون پافشاری کرده است.

طالبانی در پایان با اشاره به یکپارچگی نیروهای امنیتی عراق در یگان‌های مختلف، اظهار داشت که این نیروها متحد هستند و نباید خون هیچ‌کس جز در میدان‌های دفاع از عراق ریخته شود.