به گزارش کردپرس، رضا عباسی در گفت و گویی خبری افزود: این هنرمند پیشکسوت موسیقی فولکلور کُردی مدتی بود به دلیل بیماری و کهولت سن با مشکلات جسمی مواجه بود که عصر جمعه در ۹۲ سالگی درگذشت.

وی ضمن تسلیت به خانواده این هنرمند و جامعه فرهنگی و هنری بوکان افزود: قادر غریب از چهره‌های برجسته موسیقی فولکلور این شهرستان و عضو صندوق اعتباری هنر بود که خدمات ارزنده‌ای به‌ ویژه در زمینه حفظ و ترویج مقام، بیت و حیران کُردی ارائه کرد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان ادامه داد: آیین تشییع و خاکسپاری این هنرمند ساعاتی پیش با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به شعر و موسیقی در روستای قهرباد بوکان برگزار شد.

وی اظهار کرد: قادر غریب موسیقی فولکلور کُردی را با هنرمندانی بزرگی مانند استاد «حسن زیرک» و «محمد ماملی» شروع کرد و چندین قطعه ترانه را به غنای موسیقی کُردی اضافه کرده است.

عباسی با اشاره به پیشینه هنری این استاد موسیقی گفت: قادر غریب با اجرای قطعات متعدد، نقش مؤثری در غنای موسیقی کُردی داشت.

قادر غریب سوم شهریور سال ۱۳۱۳ در روستای کانی‌سیران بوکان دیده به جهان گشود و از دوران نوجوانی به دلیل برخورداری از استعداد و صدای خوش به موسیقی علاقه‌مند شد. حاصل سال‌ها فعالیت هنری وی، اجرای صدها قطعه موسیقی به زبان کُردی است.

این هنرمند پیشکسوت تا سال‌های اخیر نیز به فعالیت خود در عرصه موسیقی ادامه داد و با حضور در جشنواره‌های موسیقی محلی، موفق به کسب چندین عنوان و مقام کشوری در رشته‌های مختلف، از جمله بیت و حیران و مقام کُردی شد.