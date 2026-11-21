معاون سیاسی وزیر کشور گفت: تصویرسازی عامدانه‌ای که از آبدانان می‌شود درست نیست، موضوع مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت و دستور دادند نماینده ویژه اعزام شود، وزیر کشور هم به بنده دستور داد سفری به آنجا داشته باشم. با تمامی خانواده های جانباختگان دیدار کردیم و تمام ابعاد قضیه بررسی می‌شود.

به گزارش کردپرس، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران با بیان اینکه این حوادث باعث تاسف است و ما با دقت تمام حادثه را بررسی می‌کنیم، افزود: وزیر کشور دستور جدی در این راستا داده‌اند، در موضوع آبدانان زیرساخت در برخی استان‌ها ضعیف است. مثلا جاده‌ای که در آن حادثه ابدانان ایجاد شد از جاده‌های زمان جنگ است. این جاده در دولت کنونی بهسازی شده است ولی نقاط حادثه خیز زیادی دارد.

وی تاکید کرد: عامل شرکت، راننده و جاده بود که باعث این اتفاق شد، البته فرسودگی ناوگان خودرویی ما هم وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: علی‌رغم اینکه دشمنان تلاش می‌کنند شرایط جنگی را در کشور نشان دهند ولی در تمام استان‌ها، استانداران و بخش خصوصی تلاش می‌کنند و بسیاری از سرمایه‌گذاران که در شرایط غیرجنگی رغبت به سرمایه گذاری نداشتند هم اکنون در شرایط جنگی خواهان سرمایه گذاری هستند.