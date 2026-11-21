در پی تغییرات امنیتی در منطقه جرف‌النصر، پلیس انرژی عراق حفاظت از خطوط لوله نفت را برعهده گرفت و یک یگان از نیروهای ارتش نیز برای تأمین امنیت خطوط انتقال نفت در منطقه مستقر شد.

به گزارش کردپرس، نیروهای امنیتی عراق روز جمعه، مقر کنترل و بازرسی در منطقه جرف‌النصر را به‌طور رسمی افتتاح کردند و روند استقرار و توزیع نیروها در این منطقه را آغاز کردند.

احمد حاتم حمید، فرمانده مقر کنترل و بازرسی، افتتاح رسمی این مقر و استقرار مجدد نیروهای امنیتی را در چارچوب اجرای دستورالعمل‌های فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأیید کرد.

وی همچنین از بازگشایی مسیر فاضلیه به سمت کربلا در روز شنبه خبر داد.

سعد معن، رئیس دسته رسانه‌ای امنیتی عراق نیز اعلام کرد که پلیس انرژی حفاظت از خطوط لوله نفت را برعهده گرفته و یک یگان از نیروهای مغوار برای حفاظت از خطوط انتقال نفت مستقر شده است.

به گفته وی، مسیر عمومی منطقه از ساعت ۶ صبح شنبه به روی شهروندان باز شدەاست.

هم‌زمان، عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد ارتش عراق، برای نظارت بر جابه‌جایی و استقرار مجدد یگان‌های ارتش، پلیس فدرال، حشد شعبی و یک یگان از نیروهای مبارزه با تروریسم به‌عنوان نیروی احتیاط در محورهای مختلف منطقه، وارد شهرستان جرف‌النصر شد.

صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز اعلام کرد که روند استقرار نیروها و تغییر محورهای مسئولیت آغاز شده و اختیارات کامل برای برقراری امنیت و اجرای قانون در جرف‌النصر به مقر کنترل و بازرسی واگذار شده است.

این تحولات پس از افزایش تنش میان علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، و گردان‌های حزب‌الله بر سر پرونده قاچاق نفت در جرف‌النصر صورت می‌گیرد؛ پرونده‌ای که در جریان آن ۹ مسئول برکنار و متهمان به دادگاه معرفی شدند. مهلت تعیین‌شده برای این پرونده نیز روز، ۲۰ نوامبر، به پایان رسید.