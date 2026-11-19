سخنگوی دولت عراق در حالی از تکمیل پیش‌نویس بودجه عمومی سال ۲۰۲۷ از سوی وزارتخانه‌های دارایی و برنامه‌ریزی خبر داد که به نظر می رسد اختلاف بر سر میزان تولید و تحویل درآمدهای نفتی اقلیم کردستان به دولت مرکزی عراق، همچنان مهم‌ترین مانع در مسیر توافق بر سر بودجه سال ۲۰۲۷ این کشور است.

به گزارش کردپرس، حیدر العبودی با اشاره به تلاش دولت عراق برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، از پیش‌بینی منابع درآمدی جدید در بودجه سال آینده خبر داد و تأکید کرد: درآمدهای غیرنفتی با اجرای اصلاحات مالیاتی، توسعه خدمات دیجیتال و مقابله با فساد افزایش خواهند یافت.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق با اشاره به تدوین پیش‌نویس بودجه عمومی سال ۲۰۲۷ مطابق با قانون مدیریت مالی، تصریح کرد:این پیش‌نویس شامل برآورد درآمدها، هزینه‌ها و کسری احتمالی بودجه است و برای نخستین بار بخشی از بودجه‌ریزی بر اساس برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌ها در آن لحاظ شده ضمن آنکه منابع مالی جدیدی از جمله پروژه جاده توسعه و صندوق نسل‌ها برای تأمین مالی بودجه در نظر گرفته شده است.

العبودی افزود: این منابع جدید می‌توانند در صورت بروز شوک‌های پیش‌بینی‌نشده اقتصادی، به جبران پیامدهای آن کمک کنند، به‌ویژه آنکه اقتصاد عراق همچنان وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد.

سخنگوی دولت عراق با اشاره به افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی اظهار کرد: در بودجه آینده، سهم این درآمدها برای نخستین بار در تاریخ عراق به دست‌کم ۱۹ درصد خواهد رسید و این در حالی است که پیش از سال ۲۰۲۶، این رقم از ۱۱ درصد فراتر نمی‌رفت.

وی علت این افزایش را اجرای اقداماتی برای مقابله با فساد، توسعه خدمات دیجیتال، مکانیزه کردن فعالیت‌های گمرکی در گذرگاه‌های مرزی و تقویت نظام وصول مالیات عنوان کرد و در خصوص تأخیر در تصویب بودجه نیز گفت: این موضوع با مذاکرات و اختلاف‌نظرهای سیاسی که از سال ۲۰۰۳ همواره در روند تدوین بودجه وجود داشته است به‌ویژه اختلافات مربوط به سهم اقلیم کردستان عراق ارتباط دارد.

وی با اشاره به ادامه گفت‌وگوها با اقلیم کردستان درباره تحویل درآمدهای نفتی، خاطر نشان کرد: در پیش‌نویس بودجه، تحویل روزانه دست‌کم ۴۴۵ هزار بشکه نفت در نظر گرفته شده است، در حالی که مقامات اقلیم میزان تولید نفت این منطقه را کمتر از این مقدار اعلام کرده اند.

سخنگوی دولت عراق تصریح کرد: دولت این کشور آمارها و گزارش‌هایی در اختیار دارد که نشان‌ از تولید نفت بیشتر از میزان اعلام‌شده از سوی اقلیم کردستان است، اما مذاکرات و رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: دولت عراق مسئولیت حفاظت و مدیریت درآمدهای عمومی مردم، به‌ویژه درآمدهای حاصل از نفت و گاز را بر عهده دارد چراکه مطابق با قانون اساسی، این منابع متعلق به همه مردم عراق است و درآمدهای حاصل از آن باید به خزانه عمومی کشور واریز شود.

العبودی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع تحویل درآمدهای نفتی، اصلی‌ترین گره در مسیر دستیابی دولت مرکزی و اقلیم کردستان به توافق به شمار می‌رود.