علی زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، با اشاره به ورود نیروهای مسلح به منطقه جرف‌النصر، این اقدام را آغاز روند اعمال حاکمیت دولت بر سراسر خاک عراق و مقابله با فساد و سلاح‌های خارج از کنترل دولت توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، علی زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در پیامی خطاب به نیروهای مسلح این کشور، با اشاره به ورود نیروها به منطقه جرف‌النصر، بر ضرورت اعمال حاکمیت دولت بر سراسر خاک عراق تأکید کرد.

زیدی در این پیام، با اشاره به مرحله مهمی که عراق در آن قرار دارد، از نیروهای مسلح خواست با خویشتن‌داری و درایت عمل کنند و تأکید کرد که نیروهای حاضر در منطقه دشمن یکدیگر نیستند، بلکه همگی فرزندان عراق هستند و باید زیر یک پرچم، یک فرماندهی و یک قانون فعالیت کنند.

نخست‌وزیر عراق همچنین با تأکید بر اینکه تصمیم دولت برای انحصار سلاح در اختیار دولت قطعی است، تصریح کرد: هیچ سلاحی خارج از حاکمیت دولت پذیرفته نیست، هیچ سلاحی جز سلاح عراق وجود ندارد، هیچ تصمیمی جز تصمیم عراق معتبر نیست و هیچ پرچمی بالاتر از پرچم این کشور برافراشته نخواهد شد.

وی در ادامه از مردم عراق به دلیل حمایت از نیروهای مسلح و پشتیبانی از دولت در مسیر حفاظت از منابع کشور و مقابله با فساد و سرکشی قدردانی کرد.

زیدی همچنین جرف‌النصر را نقطه آغاز روند اعمال حاکمیت دولت بر سراسر خاک عراق دانست و گفت این روند با هدف مقابله با فساد و هرگونه سلاح خارج از کنترل دولت دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد که این اقدام، آغاز شکل‌گیری عراقی متحد، قدرتمند و عادلانه است که قانون اساسی و قوانین کشور بر آن حاکم خواهند بود.