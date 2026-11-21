استان نینوا در چارچوب دستور علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل انتقال فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از قاچاق اتخاذ کرده است که بر اساس آن، یک مأمور امنیتی باید تا زمان تخلیه کامل محموله، هر تانکر سوخت را همراهی کند.

به گزاش کردپرس، در پی صدور دستورهای جدید برای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، یک کمیته امنیتی مشترک به ریاست عبدالله رمضان، فرمانده عملیات نینوا و با مشارکت دستگاه‌های امنیتی مختلف تشکیل شده است تا بر روند انتقال بنزین، نفت سفید و گازوئیل در این استان نظارت مستقیم داشته باشد.

بر اساس اطلاعات یک منبع امنیتی آگاه، این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که گزارش‌های اطلاعاتی از نرسیدن کامل سهمیه تعیین‌شده بنزین استان نینوا، به میزان ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر، حکایت داشته‌اند.

طبق این گزارش‌ها، بخشی از این سهمیه با توجیه انجام عملیات پالایش از سوی یکی از پالایشگاه‌ها کاهش می‌یابد و همین مسئله ماهانه موجب کسری ۱۰ تا ۲۰ تانکر از سهمیه اختصاص‌یافته می‌شود

این تدابیر با هدف تأمین امنیت محموله‌های سوخت ورودی به نینوا از پالایشگاه‌های کرکوک، کربلا، بیجی و به‌ویژه پالایشگاه کار، اتخاذ شده‌اند.

انتقال این محموله‌ها از آن جهت با دشواری‌هایی همراه است که شرکت دولتی مشخصی برای حمل‌ونقل آنها وجود ندارد و این مسئولیت بر عهده صاحبان جایگاه‌های سوخت دولتی و خصوصی است.

یک منبع امنیتی در استان نینوا همچنین اعلام کرد که این عملیات، محوطه‌های گوگجلی در شرق موصل و مناطق اطراف کرانه راست این شهر را دربر گرفته است.

به گفته این منبع، برخی از این محوطه‌ها متعلق به افراد بانفوذی هستند که در قاچاق نفت و فروش پسماند گازوئیل در بازار سیاه فعالیت دارند.

چند روز پیش نیز یک کمیته امنیتی مشترک به ریاست قائم‌مقام شهرستان موصل و با مشارکت نیروهای عملیات، پلیس و حشد شعبی، عملیاتی را علیه حدود ۱۵ محوطه و مرکز مشکوک به قاچاق نفت و خریدوفروش فرآورده‌های نفتی در بازار سیاه انجام داده بود.