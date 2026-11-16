ایران مخالفت صریح خود را با طرح تقسیم اقلیم کردستان عراق به دو اداره اعلام کرد

دبیر حزب سوسیال ‌دموکرات کردستان عراق:

دبیر حزب سوسیال ‌دموکرات کردستان عراق، فاش کرد که ایران مخالفت صریح خود را با طرح نظام دو اداره در اقلیم کردستان عراق یا تقسیم اقلیم به نیروهای سیاسی این منطقه ابلاغ کرده است.

به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، دبیر حزب سوسیال ‌دموکرات کردستان عراق، امروز شنبه فاش کرد که ایران مخالفت صریح خود را با طرح نظام دو اداره در اقلیم کردستان عراق یا تقسیم اقلیم به نیروهای سیاسی این منطقه ابلاغ کرده است.

به نوشته شفق نیوز، وی همچنین از ابتکار مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق برای برگزاری نشستی با حضور جریان‌های مختلف کردستانی به منظور حل بحران سیاسی کنونی استقبال کرد.

حاجی محمود که در میان مردم به «کاک حمه» شهرت دارد، در نشست خبری در دفتر خود در منطقه «کولخانه» گفت: هیئتی ایرانی اخیرا به اقلیم کردستان عراق سفر و با رهبران و نمایندگان جریان‌های سیاسی دیدار داشته است. این هیئت رسما موضع جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با هرگونه سناریویی برای تقسیم دوباره کردستان به دو اداره را اعلام کرده است.

وی با تاکید بر حمایت خود از اقلیم کردستان عراق یکپارچه افزود: همه جریان‌های سیاسی باید مسئولیت ملی خود را در این شرایط درک کنند به‌ویژه دو حزب حاکم، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، که مسئولیت بیشتری برای عبور از مرحله کنونی بر عهده دارند.

این مقام ابتکار مسعود بارزانی برای برگزاری میز گفت‌وگو را گامی مثبت و مهم در مسیر حل اختلافات دانست و گفت بارزانی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و نگاه مردم کردستان عراق و جامعه بین‌المللی برای تحقق ثبات و صلح در اقلیم، به اقدامات وی دوخته شده است.

محمد حاجی محمود درباره تنش و جدال لفظی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی نیز اظهار داشت که تشدید تنش‌های کنونی بخشی از ابزارهای فشار سیاسی متقابل است. به گفته وی، این دو حزب در گذشته توانستند بحران‌هایی پیچیده‌تر، از جمله درگیری‌های داخلی، را پشت سر بگذارند و اختلافات کنونی نیز به مرحله بازگشت‌ناپذیر نخواهد رسید.

وی در پایان تاکید کرد که بحران کنونی آن‌ قدر پیچیده نیست که نتوان آن را حل کرد و حل‌ آن امکان‌پذیر و حتی آسان است اما این امر به اراده سیاسی جدی و واقعی از سوی همه طرف‌های مربوطه نیاز دارد.