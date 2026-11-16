کردپرس
۱۵۳ هزار نفر در کردستان به دیابت مبتلا هستند
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۰۹:۱۹ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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۱۵۳ هزار نفر در کردستان به دیابت مبتلا هستند

سرویس کردستان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به برآورد ابتلای حدود ۱۵۳ هزار نفر از جمعیت بالای ۲۵ سال استان به دیابت، گفت: تشخیص زودهنگام و شناسایی افراد در معرض خطر می تواند از بروز عوارض این بیماری پیشگیری کند و کیفیت زندگی مبتلایان را بهبود بخشد.

به گزارش کرد پرس، خالد رحمانی در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه دیابت نوع ۲ یکی از چالش های مهم سلامت در جهان است، اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۵۸۸ میلیون بزرگسال در جهان به دیابت نوع ۲ مبتلا هستند و شمار قابل توجهی از آنان از بیماری خود اطلاع ندارند.

وی با اشاره به آمارهای کشوری و استانی افزود: دست کم ۱۴.۱۵ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال ایران، معادل بیش از ۷.۵ میلیون نفر، به دیابت مبتلا هستند؛ این میزان در استان کردستان ۱۳.۳۸ درصد و حدود ۱۵۳ هزار نفر برآورد شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر اینکه دیابت نوع ۲ در بسیاری از موارد بدون علامت پیشرفت می کند، بیان کرد: برخی افراد زمانی از ابتلای خود آگاه می شوند که عوارض بیماری بروز کرده است؛ ازاین رو، شناسایی و تشخیص بیماری پیش از ایجاد عوارض اهمیت زیادی دارد.

رحمانی با اشاره به برگزاری هفته ملی دیابت از ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: دانشگاه علوم پزشکی کردستان با همکاری معاونت های مختلف، سازمان های استانی و سایر ذی نفعان، برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی را از طریق شبکه های اجتماعی و دیگر بسترهای ارتباطی اجرا می کند.

وی همچنین غربالگری و مراقبت مستمر را از محورهای اصلی برنامه های نظام سلامت دانست و افزود: شناسایی افراد در معرض خطر و بیماران از طریق غربالگری افراد ۳۰ سال به بالا و ارجاع آنان بر اساس دستورالعمل های سامانه سیب انجام می شود. همچنین خدمات مراقبتی در سطوح مختلف، از مراقبت های پایه توسط پزشکان و کارشناسان تغذیه و روان شناسی تا خدمات تخصصی داخلی و چشم پزشکی برای کنترل عوارض بیماری، در نظر گرفته شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با دعوت از شهروندان، کارکنان نظام سلامت و سازمان های مرتبط برای مشارکت در برنامه های پیشگیری و آموزش سبک زندگی سالم، تأکید کرد: تشخیص به موقع، اصلاح شیوه زندگی و پیگیری درمان می تواند از پیشرفت بیماری و بروز عوارض آن جلوگیری کند و پیشگیری از دیابت، سرمایه گذاری برای سلامت نسل های آینده است.

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