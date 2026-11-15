طرح سه گزینه جنجالی از سوی رئیس نسل نو؛ از جدایی بودجه سلیمانیه تا تشکیل دو اقلیم
به گزارش کردپرس شاسوار عبدالواحد در آغاز نشست خبری خود با صراحت اعلام کرد: «راستگو باشم، هرگز نمیتوانم اقلیم را تجزیه کنم.»
وی همچنین در خصوص وضعیت نهادهای قانونگذاری افزود که حتی لغو نشستهای پارلمان نیز راهحل برونرفت از بحرانها نخواهد بود.
رئیس جنبش نسل نو در ادامه به حواشی سفر خود و هیئت اقلیم به بغداد اشاره کرد و گفت که در جریان این سفر، به مسرور بارزانی صراحتاً گفته شده است: «اگر یک متر نیرو در جایی جابهجا شود، ما مداخله خواهیم کرد؛ نه فقط برای شما، بلکه حتی اگر اتحادیه میهنی هم نیرو جابهجا کند، ما دخالت میکنیم.»
سه گزینه روی میز برای آینده اقلیم
شاسوار عبدالواحد با اشاره به اینکه فردا (همراه با بافل طالبانی) برای ادامه گفتگوها به بغداد بازمیگردد، سه سناریو و گزینه اصلی را برای مدیریت آینده اقلیم کردستان برشمرد:
-
تفکیک بودجه: بودجه استانهای سلیمانیه و حلبچه کاملاً مجزا و مستقل از اربیل و دهوک باشد.
-
دو حکومتی: تشکیل دو دولت مجزا با دو نخستوزیر در اقلیم.
-
دو اقلیم: بر اساس قانون اساسی عراقی که اجازه میدهد در صورت درخواست ۱۰ درصد از جمعیت هر استان، آن منطقه به اقلیم تبدیل شود. با این حال، عبدالواحد تأکید کرد که شخصاً به هیچ عنوان با این گزینه موافق نیست و حامی یک «کردستان یکپارچه» است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد که شخصاً به بافل طالبانی گفته است: «موافقان و مخالفان بودجه مستقل سلیمانیه، تنها در صورتی با ما همراه خواهند بود که کیفیت حکمرانی ما خوب باشد، و در غیر این صورت رویه دیگری خواهند داشت.»
رئیس جنبش نسل نو در پایان با بیان اینکه سطح مطالبات و جاهطلبیهای برخی از رهبران عراقی حتی از آنها نیز فراتر رفته است، هشدار داد که پیامدهای هرگونه رویداد و بحران در آینده، مستقیماً متوجه کسانی خواهد بود که با پافشاری بر کرسیهای قدرت، مانع از تغییر و اصلاح امور شدهاند.
دیدگاه کاربران