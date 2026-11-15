طرح سه گزینه جنجالی از سوی رئیس نسل نو؛ از جدایی بودجه سلیمانیه تا تشکیل دو اقلیم

شاسوار عبدالواحد در نشست خبری اخیر خود مطرح کرد:

شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش «نسل نو»، در یک نشست خبری ضمن تأکید بر لزوم ادامه گفتگوها در بغداد، سه گزینه جایگزین را برای اداره وضعیت اقلیم کردستان مطرح کرد. او با رد ایده تجزیه اقلیم، هشدار داد که حتی لغو جلسات پارلمان گرهی از مشکلات باز نخواهد کرد و مسئولیت بحران‌های آینده متوجه کسانی است که به صندلی‌های قدرت چسبیده‌اند.