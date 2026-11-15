دادگاه فدرال درخواست توقف روند ازسرگیری فعالیت پارلمان کردستان را نپذیرفت

دادگاه عالی فدرال عراق درخواست اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو برای توقف فعالیت پارلمان کردستان را رد کرد و با درخواست این دو جریان سیاسی برای متوقف کردن روند فعالیت این نهاد موافقت نکرد.

به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق درخواست اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو برای توقف فعالیت پارلمان کردستان را رد کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، دادگاه فدرال عراق شکایت این دو جریان سیاسی درباره ازسرگیری فعالیت پارلمان کردستان را بررسی کرد و با اتفاق آرا، درخواست آن‌ها برای متوقف کردن این روند را نپذیرفت.

اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو در شکایت‌های خود خواستار توقف روند ازسرگیری فعالیت پارلمان کردستان شده بودند، اما دادگاه با این درخواست موافقت نکرد و مانعی برای ادامه این روند ایجاد نکرد.