چهارمین مدرسه نسل چهارم کشور در دیواندره احداث می شود

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، از احداث و بهره برداری چهارمین مدرسه نسل چهارم کشور در شهرستان دیواندره خبر داد و بر ضرورت حرکت به سمت هوشمندسازی مدارس و آموزش های نوین در استان تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در دیدار با سیدمحمدجواد صدری مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار کرد: راه اندازی مدرسه نسل چهارم در دیواندره، الگویی برای ساخت مدارس مشابه در سایر شهرستان ها و نواحی آموزشی استان خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص در کردستان، افزود: با آموزش های لازم، نیاز مدارس نوین به اساتید ماهر به سرعت برطرف خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به تأثیر رسانه ای و عاطفی این پروژه بر سطح ملی، ادامه داد: حمایت خیرین از این پروژه، مدیون فضای عاطفی ایجاد شده پیرامون این مدرسه است.

ورمقانی تأکید کرد: تمام تلاش ها برای آماده سازی این مدرسه برای افتتاح توسط رئیس جمهور، در دستور کار قرار دارد.

معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هم با تأکید بر نقش مدارس نسل چهارم در آینده پژوهی آموزشی، گفت: این مدارس باید دانش آموزان را برای سال ۱۴۱۵ آماده کنند.

سیدمحمدجواد صدری مهر، پیشنهاد داد با توجه به ماهیت اقلیمی دیواندره، کارگاه های آموزش فناوری های نوین در حوزه کشاورزی نیز در این مدرسه مستقر شود.