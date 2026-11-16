خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 25ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: گروه فیلم کردپرس ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۱۰:۵۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 25ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 25ی خەزەڵوەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی تأکید عراقچی بر ضرورت شکلگیری ترتیبات امنیتی با محوریت کشورهای منطقه خبر بعدی علی حمهصالح: انحلال دوره فعلی پارلمان کردستان همچنان درستترین گزینه است
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