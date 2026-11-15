مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان با اشاره به سیاست‌های حکومت‌های پیشین عراق برای تغییر مرزها و بافت جمعیتی کردستان، بر ایستادگی در برابر هرگونه تلاش برای تجزیه این منطقه تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، روز یکشنبه 15 نوامبر در مراسم آغاز مرحله دوم پروژه کمربند سبز اربیل، تأکید کرد که حفاظت از موجودیت اقلیم کردستان و جلوگیری از تجزیه آن، مسئولیتی ملی و مشترک است.

بارزانی با اشاره به تلاش‌هایی که به گفته او با هدف تجزیه اقلیم کردستان صورت می‌گیرد، اظهار داشت: هر فرد کرد و هر شهروند دلسوز و میهن‌دوست کردستان در برابر کارزارهایی که هدفشان تجزیه اقلیم کردستان است، خواهد ایستاد.

وی با یادآوری سیاست‌های حکومت‌های پیشین عراق در زمینه کاهش مرزها و مساحت کردستان و تغییر بافت جمعیتی این منطقه، افزود: هر اقدامی که به تضعیف اقلیم کردستان یا تجزیه بیشتر سرزمینمان منجر شود، با مخالفت مردم کردستان روبه‌رو خواهد شد.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان همچنین حفاظت از موجودیت این منطقه و آبادانی آن را وظیفه‌ای ملی دانست و گفت: دولت اقلیم از یک سو برای اجرای پروژه‌ها، بهبود زندگی مردم و ارائه خدمات تلاش می‌کند و از سوی دیگر، برای حفاظت از موجودیت اقلیم و جلوگیری از تجزیه آن از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.