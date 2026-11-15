کارزار تشکیل اقلیم جداگانه در سلیمانیه و حلبچه آغاز شد

شماری از سازمان‌های مدنی در سلیمانیه و حلبچه از روز یکشنبه ۱۵ نوامبر کارزار جمع‌آوری امضا برای تشکیل اقلیمی مستقل در این دو استان را آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که در بحبوحه اختلافات سیاسی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی و افزایش تنش‌ها بر سر احتمال بازگشت نظام دو اداره‌ای در اقلیم صورت می‌گیرد.

به گزارش کردپرس، شماری از سازمان‌های مدنی در سلیمانیه و حلبچه از روز یکشنبه ۱۵ نوامبر کارزار جمع‌آوری امضا برای تشکیل اقلیمی مستقل در این دو استان و مناطق وابسته به آن‌ها را آغاز کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها این کارزار با هدف جلب حمایت شهروندان از ایجاد ساختاری جداگانه از اقلیم کنونی کردستان و مناطق تحت اداره اربیل و دهوک به راه افتاده است.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، هفته گذشته و در واکنش به تحولات پارلمان اقلیم، از خروج حزب خود از دولت اقلیم خبر داد و اعلام کرد که نتایج نشست اخیر پارلمان و مقام‌هایی را که در پی آن تعیین شوند، به رسمیت نخواهد شناخت.

طالبانی همچنین هشدار داد در صورت تعیین رئیس اقلیم، نخست‌وزیر و دیگر مقام‌های حکومتی در اربیل، اتحادیه میهنی نیز در سلیمانیه اقدام مشابهی انجام خواهد داد. او با تأکید بر اینکه اتحادیه میهنی این روند را به رسمیت نمی‌شناسد، از احتمال شکل‌گیری ساختارهای موازی حکومتی سخن گفت.

در مقابل، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در واکنش به طرح جدایی و تقسیم اقلیم تأکید کرده است که هر کرد میهن‌پرستی در برابر چنین طرحی خواهد ایستاد و اجازه تجزیه اقلیم کردستان را نخواهد داد.