کردپرس
ساختمان سازی به شیوه سنتی، جوابگوي نيازهاي امروز کشور نيست
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ ۱۰:۳۸ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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معاون عمرانی استاندار:

ساختمان سازی به شیوه سنتی، جوابگوي نيازهاي امروز کشور نيست

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار گفت: با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور و ضرورت جلوگیری از هدر رفت انرژی در فصول مختلف سال، ساختمان سازی به شیوه سنتی دیگر جوابگوی نیازهای امروز کشور و جامعه نیست و باید به سمت اجرای ساختمان سبز و هوشمند گام برداریم.

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کمیسیون ماده ۵ که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، شهردار کرمانشاه و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: بخش زیادی از اتلاف انرژی در فضای مسکونی به دلیل غیراستاندارد بودن مصالح و بی توجهی نسبت به الزامات مرتبط با مصرف بهینه انرژی در طراحی ساختمان ها است.

وی افزود:  تداوم مشکل ناترازی انرژی در کشور و گران شدن بهای انرژی، ساختمان سازی به شیوه سنتی دیگر جوابگوی نیازهای امروز کشور و جامعه نیست.

معاون عمرانی استاندار به ویژگی های ممتاز ساختمان سبز در بهینه سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: طرح ساختمان سبز یک رویکرد هوشمندانه‌ و آینده‌نگرانه در حوزه ساخت و ساز است که در کشورهای توسعه یافته با اقبال گسترده روبرو شده است و در برخی کلان شهرهای کشور مانند تهران در حال اجرا است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای طرح ساختمان سبز در کرمانشاه آغاز شده است در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ساختمان سبز، کاهش چشمگیر مصرف انرژی است و در اغلب این بناها از صفحات خورشیدی برای تولید انرژی برق استفاده می شود‌.

 نجفی افزود: ساختمان‌های سبز متناسب با شرایط اقلیمی، زیست بوم منطقه‌ و معماری بومی، طراحی می شوند و از فضاهای بالکن و یا پشت بام برای ايجاد فضای سبز و کمک به محیط زيست استفاده می شود‌.

در این نشست موارد ارجاعی درخصوص طرح تفصیلی شهر کرمانشاه و شهرستان‌های کوزران، سنقر، جوانرود، قصرشیرین و گیلانغرب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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