بندر خشک سنندج در مسیر تبدیل کردستان به کانون ترانزیت کالا

سرویس کردستان - توسعه زیرساخت های حمل ونقل ریلی و فراهم کردن بستر سرمایه گذاری در بندر خشک سنندج، به عنوان دو ضرورت راهبردی برای ارتقای جایگاه تجاری کردستان، در نشست فعالان اقتصادی استان با مدیران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفت؛ نشستی که در آن، ظرفیت جابه جایی سالانه سه میلیون تن کالا از مسیر ریلی استان و اتصال آن به مرز باشماق به عنوان چشم انداز توسعه ترانزیت منطقه مطرح شد.

به گزارش کرد پرس، فعالان اقتصادی و مدیران حوزه ریلی کشور روز یکشنبه در سنندج گرد هم آمدند تا راهکارهای استفاده از ظرفیت های راه آهن غرب کشور، افزایش سهم حمل بار در شبکه ریلی و تسهیل مبادلات تجاری داخلی و خارجی کردستان را بررسی کنند.

در این نشست، صدور مجوز احداث بندر خشک سنندج به عنوان فرصتی برای تقویت زیرساخت های لجستیکی استان مورد توجه قرار گرفت؛ طرحی که با وجود دریافت مجوز، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و برای عملیاتی شدن آن باید مطالعات جامع، محدوده های سرمایه گذاری و الزامات مشارکت بخش خصوصی مشخص شود.

موقعیت جغرافیایی کردستان، همجواری با مرزهای تجاری و امکان توسعه ارتباطات ریلی با کشورهای منطقه، از جمله ظرفیت هایی است که می تواند بندر خشک سنندج را به یکی از مراکز مهم تجمیع، نگهداری و توزیع کالا تبدیل کند. تحقق این هدف همچنین امکان انتقال کالا از بنادر کشور به استان و تسهیل صادرات و ترانزیت محموله ها به مقاصد خارجی را فراهم خواهد کرد.

ضرورت تسریع در اجرای طرح بندر خشک سنندج

مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در این نشست، تصویب بندر خشک سنندج را گامی مؤثر در مسیر رونق اقتصادی کردستان دانست و بر ضرورت فراهم کردن مقدمات اجرایی آن تأکید کرد.

شهریار نقی زاده با بیان اینکه مشخص شدن محدوده های سرمایه گذاری و تسریع در جذب سرمایه گذاران باید در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: برای بهره برداری از ظرفیت های این طرح، لازم است زمینه حضور فعال بخش خصوصی فراهم شود و فرآیند سرمایه گذاری با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به عملکرد شبکه ریلی کشور در حوزه حمل ونقل بین المللی افزود: تاکنون در ۱۳ مرز ریلی کشور حدود پنج میلیون تن کالا جابه جا شده است.

مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه آهن همچنین به تجربه انتقال کالا از ایستگاه سنندج به ترکیه اشاره کرد و گفت: در این فرآیند، محموله ها ابتدا با استفاده از ناوگان جاده ای از مرزهای کردستان به سنندج منتقل شده و سپس از طریق شبکه ریلی به مرز رازی و در ادامه به مقصد ترکیه ارسال می شوند.

نقی زاده با اشاره به نقش مرز اینچه برون در توسعه مبادلات ریلی با کشورهای منطقه نیز اظهار کرد: میزان عملکرد این مرز در سال جاری به ۷۷۷ هزار تن رسیده است.

وی همچنین با اشاره به تجربه جابه جایی کالا در شرایط جنگ تحمیلی سوم و پس از آن، گفت: در این دوره امکان انتقال قطارهایی از کشورهای مختلف به این بندر فراهم شد و این ظرفیت در عمل به عنوان یکی از ابزارهای پدافند غیرعامل نیز مورد استفاده قرار گرفت.

حمل رایگان بار از ایستگاه سنندج با هدف رونق فعالیت های اقتصادی

مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز از اعمال مشوق های تعرفه ای برای افزایش استقبال فعالان اقتصادی از حمل ونقل ریلی خبر داد.

اکرم رستم خانی با اشاره به عملکرد شبکه ریلی غرب کشور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع حدود ۲۰۰ هزار تن کالای داخلی و خارجی از طریق این شبکه بارگیری شده است.

وی افزود: در راستای حمایت از بخش خصوصی و ترغیب صاحبان کالا به استفاده از حمل ونقل ریلی، برای ۲ ایستگاه از جمله ایستگاه سنندج تخفیف ۱۰۰ درصدی تعرفه حمل بار در نظر گرفته شده که خدمات مربوط به آن به صورت رایگان ارائه می شود.

سرپرست راه آهن غرب کشور نیز با تشریح ظرفیت های زیرساختی این مجموعه گفت: مسیر ریلی غرب کشور ۴۰۸ کیلومتر طول دارد که ۱۱۲ کیلومتر آن در محدوده استان کردستان واقع شده و در مجموع پنج ایستگاه در این مسیر فعالیت می کنند.

فولادوند با اشاره به برنامه های این مجموعه برای افزایش بهره وری از زیرساخت های موجود، فعال سازی ظرفیت های حمل بار در مسیر ریلی غرب کشور را از اولویت های راه آهن منطقه عنوان کرد.

هدف گذاری برای ترانزیت سه میلیون تن کالا در سال

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز با اشاره به ضرورت نگاه اقتصادی به زیرساخت های ریلی استان، تهیه طرح جامع بندر خشک سنندج را نخستین گام برای استفاده مؤثر از این ظرفیت دانست.

ارسلان ازهاری با بیان اینکه مطالعات احداث راه آهن سنندج-همدان-تهران از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است، اظهار کرد: از مراحل ابتدایی طراحی این پروژه، علاوه بر جابه جایی مسافر، ظرفیت های تولیدی و تجاری استان و امکان حمل بار و ترانزیت کالا نیز در محاسبات اقتصادی آن مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: اختصاص این مسیر صرفاً به جابه جایی مسافر، از نظر اقتصادی توجیه کافی نداشت و به همین دلیل، بهره گیری از ظرفیت های بارگیری و ترانزیت نیز در برنامه ریزی های اولیه لحاظ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به پیش بینی ترانزیت سالانه سه میلیون تن کالا از طریق شبکه ریلی استان گفت: برای دستیابی به این هدف، تدوین طرح جامع بندر خشک سنندج و مشخص شدن الزامات اجرایی و سرمایه گذاری آن اهمیت اساسی دارد.

ازهاری میزان جابه جایی کالا از ایستگاه راه آهن سنندج تاکنون را حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: در اسناد آمایش استان، اتصال خط ریلی سنندج به مرز باشماق و در ادامه ایجاد ارتباط با بندر لاذقیه نیز به عنوان یکی از مسیرهای بلندمدت توسعه حمل ونقل و تجارت منطقه پیش بینی شده است.

سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ حلقه تکمیل زنجیره حمل ونقل ریلی

مدیر شرکت راه آهن حمل ونقل نیز با تأکید بر نقش بنگاه های خصوصی در توسعه صنعت ریلی کشور گفت: اگرچه زیرساخت ها و شبکه ریلی در اختیار شرکت راه آهن قرار دارد، بخش قابل توجهی از فعالیت های عملیاتی این حوزه توسط شرکت های خصوصی انجام می شود.

مهدی شیخی با اشاره به برخورداری کشور از ۳۱ هزار واگن باری اظهار کرد: ظرفیت حمل بار در شبکه ریلی ایران قابل توجه است، اما بهره گیری کامل از این توانمندی مستلزم تعامل بیشتر با تجار، صاحبان کالا و فعالان اقتصادی است.

وی با بیان اینکه ۲۸ شرکت در کشور مجوز فعالیت در حوزه حمل ونقل ریلی بار را دارند، افزود: شرکت راه آهن حمل ونقل نیز که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۰ آغاز کرده، ابتدا در حوزه جابه جایی مسافر فعال بود و از نیمه دوم دهه ۸۰ فعالیت در بخش حمل ونقل داخلی و بین المللی کالا را توسعه داد.

شیخی با دعوت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کردستان برای ورود به این حوزه اعلام کرد: این شرکت آمادگی دارد متناسب با نیازهای فعالان اقتصادی استان، خدمات مورد نیاز را در بخش های مختلف حمل ونقل ریلی ارائه کند.

وی با اشاره به در اختیار داشتن ۶ دستگاه لکوموتیو و همچنین ظرفیت شرکت تعمیرات ریلی این مجموعه گفت: فعالان اقتصادی می توانند برنامه ها و نیازهای خود را مطرح کنند تا زمینه همکاری و ارائه خدمات تخصصی فراهم شود.

با توجه به ظرفیت های تجاری کردستان و قرار گرفتن استان در مسیر ارتباطی با بازارهای منطقه، توسعه بندر خشک سنندج و تکمیل زنجیره حمل ونقل ریلی می تواند زمینه افزایش سهم استان در مبادلات کالا را فراهم کند؛ هدفی که دستیابی به آن، علاوه بر برنامه ریزی و تکمیل زیرساخت ها، به حضور مؤثر سرمایه گذاران و شکل گیری همکاری پایدار میان بخش دولتی و خصوصی وابسته است.