حزب شیوعی کردستان با برگزاری تجمع‌هایی در دفاتر خود در شهرها و شهرستان‌های اقلیم کردستان، نسبت به خطر بازگشت نظام دو‌اداره‌ای هشدار داد و با شعار «اقلیمی یکپارچه می‌خواهیم»، مخالفت خود را با سیاست منطقه‌گرایی و تقسیم قدرت میان دو حزب اصلی اعلام کرد.

به گزارش کردپرس، حسن محمود، معاون مسئول دفتر حزب شیوعی کردستان در سلیمانیە، در یک نشست خبری، بیانیه این حزب درباره خطر احیای نظام دو‌اداره‌ای در اقلیم کردستان را قرائت کرد.

در این بیانیه آمده است که تداوم بحران سیاسی و به‌تعویق‌افتادن تشکیل کابینه جدید اقلیم می‌تواند شکاف‌های سیاسی و نهادی را در این منطقه عمیق‌تر کند.

حزب شیوعی کردستان همچنین توقف فعالیت‌های پارلمان و اختلافات میان دو حزب اصلی سیاسی در اربیل و سلیمانیه را از عوامل تداوم بحران سیاسی و تضعیف انسجام نهادهای اقلیم دانسته است.

این حزب هشدار داده است که ادامه وضعیت کنونی، خطر تقسیم اقلیم به دو منطقه مجزا و شکل‌گیری دو اداره سیاسی و اجرایی را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه به گفته این حزب، قدرت، منابع و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بیش از پیش در اختیار دو جریان اصلی سیاسی متمرکز شده است.

حزب شیوعی کردستان در ادامه از شهروندان خواسته است اعتراضات خود را به شیوه‌ای مدنی و مسالمت‌آمیز بیان کنند و خواستار تشکیل اقلیمی یکپارچه با پارلمان، دولت، نهادهای حکومتی و نیروهای پیشمرگه و امنیتی متحد شوند.

این حزب همچنین با تأکید بر مخالفت قاطع خود با منطقه‌گرایی و تقسیم قدرت، اعلام کرده است هدف اعتراضات مدنی باید بازگرداندن حقوق شهروندان و تأمین نیازهای اولیه زندگی آنان باشد.

حزب شیوی کردستان تأکید کرده است که با هرگونه سیاست منطقه‌گرایانه و تقسیم اقلیم میان دو حزب سیاسی که به شکل‌گیری دو اداره و از بین رفتن یکپارچگی اقلیم.شود، به‌شدت مخالف است.

هم‌زمان با برگزاری نشست خبری در سلیمانیه، تجمع‌ها و فعالیت‌های مشابهی در دفاتر حزب شیوعی کردستان در شهرها و شهرستان‌های مختلف اقلیم برگزار شد.