کردپرس
جشنواره ملی رویش زمینه ساز شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجویان است
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۱۶:۴۱ زمان مطالعه: 4 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ
رئیس دانشگاه کردستان:

جشنواره ملی رویش زمینه ساز شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجویان است

سرویس کردستان - رئیس دانشگاه کردستان، جشنواره ملی رویش را فرصتی برای شناسایی و معرفی استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجویان، تقویت فعالیت های گروهی و تبادل تجربه میان کانون های فرهنگی دانشگاه های کشور دانست و گفت: این رویداد می تواند به پویایی فضای دانشگاهی و تقویت ارتباطات فرهنگی میان دانشجویان کمک کند.

به گزارش کرد پرس، عادل سی وسه مرده در آیین افتتاحیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان اظهار کرد: دانشگاه تنها محل آموزش و پژوهش نیست، بلکه بستری برای پرورش تفکر، هنر، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت روحیه کار گروهی است و جشنواره رویش جلوه ای از این ابعاد زندگی دانشجویی به شمار می رود.

وی با اشاره به نقش کانون های فرهنگی دانشگاه ها افزود: این کانون ها با گردهم آوردن دانشجویان دارای علایق مشترک، زمینه ای برای توسعه مهارت های هنری، اجتماعی و ارتباطی آنان در کنار فعالیت های آموزشی فراهم می کنند و جشنواره ملی رویش نیز فرصتی برای معرفی دستاوردها و توانمندی های این مجموعه هاست.

رئیس دانشگاه کردستان با بیان اینکه جشنواره رویش صرفاً یک رقابت دانشجویی نیست، ادامه داد: تبادل تجربه، شبکه سازی و آشنایی با فرهنگ ها و هنرهای اقوام مختلف ایران از دیگر ظرفیت های این رویداد است که می تواند در شناسایی استعدادهای برتر، ترویج کار گروهی، تقویت فعالیت های داوطلبانه و حمایت از ایده های خلاقانه مؤثر باشد.

سی وسه مرده، فعالیت در کانون های فرهنگی را زمینه ای برای آمادگی دانشجویان در پذیرش مسئولیت های اجتماعی دانست و گفت: دانشجویان در این مجموعه ها مهارت هایی همچون مدیریت رویداد، کار تیمی و فن بیان را فرا می گیرند و بسیاری از چهره های موفق در حوزه های هنری، رسانه ای و مدیریت فرهنگی فعالیت خود را از همین کانون ها آغاز کرده اند.

وی با اشاره به ظرفیت های فرهنگی استان کردستان اظهار کرد: این استان با برخورداری از پیشینه غنی تاریخی و هنری در حوزه هایی همچون موسیقی، ادبیات، زبان، پوشش، آیین ها و سنت های متنوع، بخش ارزشمندی از میراث فرهنگی ایران را در خود جای داده است.

رئیس دانشگاه کردستان با بیان اینکه این دانشگاه در کنار رسالت های علمی و پژوهشی، خود را متعهد به پاسداشت میراث فرهنگی و تقویت گفت وگوی بین فرهنگی می داند، افزود: دانشگاه کردستان با نزدیک به ۱۲ هزار دانشجو و ۴۳۰ عضو هیئت علمی، ظرفیت مناسبی برای معرفی توانمندی های فرهنگی و اجتماعی استان دارد.

سی وسه مرده در پایان بر ضرورت حمایت مستمر از فعالیت های فرهنگی دانشجویان تأکید کرد و گفت: توسعه این فعالیت ها به نگاه راهبردی، تأمین امکانات و اختصاص اعتبارات متناسب با جایگاه فرهنگ در نظام آموزش عالی نیاز دارد و تقویت کانون ها، افزایش مشارکت دانشجویان و فراهم کردن زیرساخت های فرهنگی باید با حمایت وزارت علوم و همراهی مدیران دانشگاهی دنبال شود.

فعالیت کانون های فرهنگی باید به جامعه تسری یابد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت تقویت نقش اجتماعی کانون های دانشجویی گفت: فعالیت های کانونی نباید صرفاً به برنامه های داخل دانشگاه محدود بماند، بلکه دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی این مجموعه ها باید به جامعه و مدیران منتقل شود.

علی اکبر ورمقانی با قدردانی از دانشگاه کردستان برای میزبانی سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش اظهار کرد: دانشجویان امروز مدیران و مسئولان آینده کشور هستند و فعالیت در کانون های فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشگاه ها فرصت مناسبی برای کسب تجربه و تقویت توانمندی های آنان فراهم می کند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۹۰۰ کانون رویش در دانشگاه های دولتی و غیردولتی کشور افزود: از این تعداد حدود ۳۰۰ کانون در دانشگاه های دولتی فعالیت دارند که در کنار آموزش و پژوهش، ظرفیت ارزشمندی برای مشارکت دانشجویان در مسائل اجتماعی و ارائه راهکار به مسئولان محسوب می شوند.

معاون استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت آماده سازی دانشجویان برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی و مدیریتی ادامه داد: کانون های دانشجویی می توانند با انتقال تجربیات و دستاوردهای خود به جامعه، زمینه تقویت ارتباط دانشگاه و بخش های مختلف اجتماعی را فراهم کنند.

ورمقانی ترویج فرهنگ کار جمعی و پذیرش دیدگاه های متفاوت را از الزامات توسعه اجتماعی دانست و گفت: کانون های دانشجویی در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست، مسائل دینی، فرهنگی، ادبی و اقتصادی ظرفیت مناسبی برای گسترش فرهنگ تعاون، همکاری و گفت وگو دارند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی در شرایط کنونی کشور افزود: صرفه جویی در مصرف انرژی و توجه به منافع عمومی از جمله موضوعاتی است که نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت همگانی بوده و دانشجویان می توانند با فعالیت های هدفمند و ارائه پیشنهادهای کارشناسی در این زمینه نقش آفرینی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در این استان اظهار کرد: کردستان در دهه های گذشته نمادی از وحدت و همدلی بوده و مردم این منطقه با وجود تفاوت های قومی و مذهبی، همواره در کنار یکدیگر زندگی کرده اند.

ورمقانی ابراز امیدواری کرد برگزاری جشنواره ملی رویش زمینه تبادل تجربه میان دانشجویان و کانون های فرهنگی دانشگاه های کشور را فراهم کند و دستاوردهای این رویداد در مسیر توسعه فرهنگی، اجتماعی و پیشرفت کشور به کار گرفته شود.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
فعالیت های فرهنگی زمینه ساز تقویت مهارت های اجتماعی دانشجویان است
خبر قبلی
فعالیت های فرهنگی زمینه ساز تقویت مهارت های اجتماعی دانشجویان است
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به مردم ایلام و آبدانان/صدور دستور رسیدگی به مجروحان حادثه
خبر بعدی
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به مردم ایلام و آبدانان/صدور دستور رسیدگی به مجروحان حادثه
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.