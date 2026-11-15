جشنواره ملی رویش زمینه ساز شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجویان است

رئیس دانشگاه کردستان:

سرویس کردستان - رئیس دانشگاه کردستان، جشنواره ملی رویش را فرصتی برای شناسایی و معرفی استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجویان، تقویت فعالیت های گروهی و تبادل تجربه میان کانون های فرهنگی دانشگاه های کشور دانست و گفت: این رویداد می تواند به پویایی فضای دانشگاهی و تقویت ارتباطات فرهنگی میان دانشجویان کمک کند.

به گزارش کرد پرس، عادل سی وسه مرده در آیین افتتاحیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان اظهار کرد: دانشگاه تنها محل آموزش و پژوهش نیست، بلکه بستری برای پرورش تفکر، هنر، مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت روحیه کار گروهی است و جشنواره رویش جلوه ای از این ابعاد زندگی دانشجویی به شمار می رود.

وی با اشاره به نقش کانون های فرهنگی دانشگاه ها افزود: این کانون ها با گردهم آوردن دانشجویان دارای علایق مشترک، زمینه ای برای توسعه مهارت های هنری، اجتماعی و ارتباطی آنان در کنار فعالیت های آموزشی فراهم می کنند و جشنواره ملی رویش نیز فرصتی برای معرفی دستاوردها و توانمندی های این مجموعه هاست.

رئیس دانشگاه کردستان با بیان اینکه جشنواره رویش صرفاً یک رقابت دانشجویی نیست، ادامه داد: تبادل تجربه، شبکه سازی و آشنایی با فرهنگ ها و هنرهای اقوام مختلف ایران از دیگر ظرفیت های این رویداد است که می تواند در شناسایی استعدادهای برتر، ترویج کار گروهی، تقویت فعالیت های داوطلبانه و حمایت از ایده های خلاقانه مؤثر باشد.

سی وسه مرده، فعالیت در کانون های فرهنگی را زمینه ای برای آمادگی دانشجویان در پذیرش مسئولیت های اجتماعی دانست و گفت: دانشجویان در این مجموعه ها مهارت هایی همچون مدیریت رویداد، کار تیمی و فن بیان را فرا می گیرند و بسیاری از چهره های موفق در حوزه های هنری، رسانه ای و مدیریت فرهنگی فعالیت خود را از همین کانون ها آغاز کرده اند.

وی با اشاره به ظرفیت های فرهنگی استان کردستان اظهار کرد: این استان با برخورداری از پیشینه غنی تاریخی و هنری در حوزه هایی همچون موسیقی، ادبیات، زبان، پوشش، آیین ها و سنت های متنوع، بخش ارزشمندی از میراث فرهنگی ایران را در خود جای داده است.

رئیس دانشگاه کردستان با بیان اینکه این دانشگاه در کنار رسالت های علمی و پژوهشی، خود را متعهد به پاسداشت میراث فرهنگی و تقویت گفت وگوی بین فرهنگی می داند، افزود: دانشگاه کردستان با نزدیک به ۱۲ هزار دانشجو و ۴۳۰ عضو هیئت علمی، ظرفیت مناسبی برای معرفی توانمندی های فرهنگی و اجتماعی استان دارد.

سی وسه مرده در پایان بر ضرورت حمایت مستمر از فعالیت های فرهنگی دانشجویان تأکید کرد و گفت: توسعه این فعالیت ها به نگاه راهبردی، تأمین امکانات و اختصاص اعتبارات متناسب با جایگاه فرهنگ در نظام آموزش عالی نیاز دارد و تقویت کانون ها، افزایش مشارکت دانشجویان و فراهم کردن زیرساخت های فرهنگی باید با حمایت وزارت علوم و همراهی مدیران دانشگاهی دنبال شود.

فعالیت کانون های فرهنگی باید به جامعه تسری یابد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت تقویت نقش اجتماعی کانون های دانشجویی گفت: فعالیت های کانونی نباید صرفاً به برنامه های داخل دانشگاه محدود بماند، بلکه دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی این مجموعه ها باید به جامعه و مدیران منتقل شود.

علی اکبر ورمقانی با قدردانی از دانشگاه کردستان برای میزبانی سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش اظهار کرد: دانشجویان امروز مدیران و مسئولان آینده کشور هستند و فعالیت در کانون های فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشگاه ها فرصت مناسبی برای کسب تجربه و تقویت توانمندی های آنان فراهم می کند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۹۰۰ کانون رویش در دانشگاه های دولتی و غیردولتی کشور افزود: از این تعداد حدود ۳۰۰ کانون در دانشگاه های دولتی فعالیت دارند که در کنار آموزش و پژوهش، ظرفیت ارزشمندی برای مشارکت دانشجویان در مسائل اجتماعی و ارائه راهکار به مسئولان محسوب می شوند.

معاون استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت آماده سازی دانشجویان برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی و مدیریتی ادامه داد: کانون های دانشجویی می توانند با انتقال تجربیات و دستاوردهای خود به جامعه، زمینه تقویت ارتباط دانشگاه و بخش های مختلف اجتماعی را فراهم کنند.

ورمقانی ترویج فرهنگ کار جمعی و پذیرش دیدگاه های متفاوت را از الزامات توسعه اجتماعی دانست و گفت: کانون های دانشجویی در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست، مسائل دینی، فرهنگی، ادبی و اقتصادی ظرفیت مناسبی برای گسترش فرهنگ تعاون، همکاری و گفت وگو دارند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی در شرایط کنونی کشور افزود: صرفه جویی در مصرف انرژی و توجه به منافع عمومی از جمله موضوعاتی است که نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت همگانی بوده و دانشجویان می توانند با فعالیت های هدفمند و ارائه پیشنهادهای کارشناسی در این زمینه نقش آفرینی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در این استان اظهار کرد: کردستان در دهه های گذشته نمادی از وحدت و همدلی بوده و مردم این منطقه با وجود تفاوت های قومی و مذهبی، همواره در کنار یکدیگر زندگی کرده اند.

ورمقانی ابراز امیدواری کرد برگزاری جشنواره ملی رویش زمینه تبادل تجربه میان دانشجویان و کانون های فرهنگی دانشگاه های کشور را فراهم کند و دستاوردهای این رویداد در مسیر توسعه فرهنگی، اجتماعی و پیشرفت کشور به کار گرفته شود.