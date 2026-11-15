بازگشایی دادگاه قامشلو پس از نزدیک به دو سال تعطیلی

به گزارش کردپرس، بازگشایی دادگاه قامشلو با حضور «نورالدین احمد» استاندار حسکه انجام شد. این اقدام در ادامه تلاش‌ها برای ازسرگیری فعالیت نهادهای قضایی و هماهنگ‌سازی ساختارهای حقوقی مناطق تحت مدیریت خودگردان با دستگاه قضایی دولت موقت سوریه صورت می‌گیرد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در مراسم بازگشایی این مجموعه قضایی، غازی شیخ ابراهیم، دادستان کل استان حسکه، اعلام کرد که فعالیت دادگاه قامشلو و دادگاه‌های وابسته به آن در مناطق پیرامونی از سر گرفته شده است. وی گفت شهروندان می‌توانند برای ثبت شکایت، طرح دعاوی حقوقی و قضایی، پیگیری پرونده‌ها و تأیید اسناد و مدارک خود به این مجموعه مراجعه کنند.

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غازی شیخ ابراهیم با اشاره به پرونده‌های بلاتکلیف باقی‌مانده از دوره تعطیلی دادگاه، تأکید کرد که یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی، رسیدگی به این پرونده‌ها و جلوگیری از توقف روند دادرسی است. وی همچنین از آغاز فعالیت پلیس قضایی در قامشلو برای ثبت و پیگیری تخلفات و تنظیم صورت‌جلسات قانونی خبر داد.

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تشکیل کمیته برای ادغام ساختارهای قضایی

نورالدین احمد، استاندار حسکه، نیز در جریان این مراسم از تشکیل کمیته‌ای شش‌نفره برای نظارت بر روند ادغام دادگاه، قضات و وکلای فعال در ساختار قضایی پیشین مدیریت خودگردان خبر داد.

این کمیته قرار است روند هماهنگی میان نهادهای قضایی، تعیین سازوکار فعالیت کارکنان و رسیدگی به مسائل باقی‌مانده از دوره پیشین را پیگیری کند.

استاندار حسکه تأکید کرد که بازگشایی دادگاه قامشلو بخشی از روند ادغام نهادهای منطقه در ساختارهای دولتی سوریه است و فعالیت دادگاه‌ها باید در چارچوب ساختار جدید قضایی ادامه پیدا کند.