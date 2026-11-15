فعالیت های فرهنگی زمینه ساز تقویت مهارت های اجتماعی دانشجویان است
به گزارش کرد پرس، مصطفی باقری در آیین افتتاحیه جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان، با قدردانی از تلاش دانشجویان و عوامل اجرایی این رویداد اظهار کرد: دانشجویان دانشگاه کردستان با تلاش، روحیه مهمان نوازی و رفتار شایسته، میزبانی ارزشمندی از شرکت کنندگان این جشنواره داشتند که شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به برگزاری هم زمان سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش افزود: با وجود پیچیدگی ها و مسائل مختلف اجتماعی در سال گذشته، آمارها از رشد ۹۰ درصدی آثار ارائه شده در این دو دوره نسبت به دوره های پیشین حکایت دارد.
مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، فعالیت های فرهنگی را بستری مؤثر برای رشد مهارت های فردی و اجتماعی دانشجویان دانست و بیان کرد: این فعالیت ها زمینه تقویت مهارت های نرم و توانایی برقراری ارتباط مؤثر را فراهم می کند و دانشگاه ها باید از این ظرفیت برای پرورش توانمندی های دانشجویان بهره بگیرند.
باقری با تأکید بر ضرورت توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی در محیط های دانشگاهی ادامه داد: دانشگاه ایرانی با توجه به تفاوت ها و تکثر موجود، نیازمند توجه جدی به کرامت انسانی است و باید احترام به انسان، همدلی و همراهی را فراتر از تفاوت ها، مبنای تعاملات دانشگاهی قرار دهد.
وی همچنین با عذرخواهی از فعالان فرهنگی برخی دانشگاه ها به دلیل محدودیت های موجود در حمایت و همراهی با آنان، ابراز امیدواری کرد که در نیمه دوم سال با تدبیر و برنامه ریزی مناسب، بخشی از مشکلات و مسائل حوزه فرهنگی دانشگاه ها برطرف شود.
مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با قدردانی از حضور نمایندگان ۱۳ دانشگاه کشور در این رویداد گفت: مشارکت دانشگاه ها و دانشجویان در جشنواره ملی رویش، بیانگر انگیزه و علاقه مندی آنان برای فعالیت در عرصه فرهنگی است؛ دانشجویان با وجود شرایط و دشواری های مختلف، با احساس مسئولیت و دلسوزی در این حوزه فعالیت می کنند.
باقری در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند داوری آثار اشاره کرد و افزود: تلاش شده است ارزیابی آثار با دقت و بر مبنای عدالت انجام شود و برای تحقق این هدف از ظرفیت متخصصان، افراد باتجربه و اعضای هیئت علمی مرتبط با بخش های مختلف استفاده شده است.
وی یادآور شد: در مجموع سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش، بیش از ۱۶۰ داور در فرآیند ارزیابی آثار مشارکت داشتند.
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