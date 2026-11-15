فعالیت های فرهنگی زمینه ساز تقویت مهارت های اجتماعی دانشجویان است

معاون وزیر علوم:

سرویس کردستان - مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر نقش فعالیت های فرهنگی در پرورش توانمندی های دانشجویان گفت: دانشگاه ها باید با بهره گیری از ظرفیت برنامه های فرهنگی، زمینه رشد مهارت های فردی، تقویت مهارت های نرم و گسترش تعامل مؤثر میان دانشجویان را فراهم کنند.

به گزارش کرد پرس، مصطفی باقری در آیین افتتاحیه جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان، با قدردانی از تلاش دانشجویان و عوامل اجرایی این رویداد اظهار کرد: دانشجویان دانشگاه کردستان با تلاش، روحیه مهمان نوازی و رفتار شایسته، میزبانی ارزشمندی از شرکت کنندگان این جشنواره داشتند که شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به برگزاری هم زمان سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش افزود: با وجود پیچیدگی ها و مسائل مختلف اجتماعی در سال گذشته، آمارها از رشد ۹۰ درصدی آثار ارائه شده در این دو دوره نسبت به دوره های پیشین حکایت دارد.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، فعالیت های فرهنگی را بستری مؤثر برای رشد مهارت های فردی و اجتماعی دانشجویان دانست و بیان کرد: این فعالیت ها زمینه تقویت مهارت های نرم و توانایی برقراری ارتباط مؤثر را فراهم می کند و دانشگاه ها باید از این ظرفیت برای پرورش توانمندی های دانشجویان بهره بگیرند.

باقری با تأکید بر ضرورت توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی در محیط های دانشگاهی ادامه داد: دانشگاه ایرانی با توجه به تفاوت ها و تکثر موجود، نیازمند توجه جدی به کرامت انسانی است و باید احترام به انسان، همدلی و همراهی را فراتر از تفاوت ها، مبنای تعاملات دانشگاهی قرار دهد.

وی همچنین با عذرخواهی از فعالان فرهنگی برخی دانشگاه ها به دلیل محدودیت های موجود در حمایت و همراهی با آنان، ابراز امیدواری کرد که در نیمه دوم سال با تدبیر و برنامه ریزی مناسب، بخشی از مشکلات و مسائل حوزه فرهنگی دانشگاه ها برطرف شود.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با قدردانی از حضور نمایندگان ۱۳ دانشگاه کشور در این رویداد گفت: مشارکت دانشگاه ها و دانشجویان در جشنواره ملی رویش، بیانگر انگیزه و علاقه مندی آنان برای فعالیت در عرصه فرهنگی است؛ دانشجویان با وجود شرایط و دشواری های مختلف، با احساس مسئولیت و دلسوزی در این حوزه فعالیت می کنند.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند داوری آثار اشاره کرد و افزود: تلاش شده است ارزیابی آثار با دقت و بر مبنای عدالت انجام شود و برای تحقق این هدف از ظرفیت متخصصان، افراد باتجربه و اعضای هیئت علمی مرتبط با بخش های مختلف استفاده شده است.

وی یادآور شد: در مجموع سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش، بیش از ۱۶۰ داور در فرآیند ارزیابی آثار مشارکت داشتند.