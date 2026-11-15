اجلاسیه شهدای ورزشکار کردستان برگزار شد

سرویس کردستان - اجلاسیه شهدای ورزشکار استان کردستان با حضور مسئولان کشوری و استانی، ورزشکاران و خانواده های معظم شهدا در سنندج برگزار شد و طی آن، ضمن تجلیل از خانواده های شهدای ورزشکار، از سردیس شهید حسن بیگی و کتاب شهدای ورزشکار استان کردستان رونمایی شد.

به گزارش کرد پرس، این اجلاسیه با همکاری اداره کل ورزش و جوانان کردستان و ستاد برگزاری کنگره ملی پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان و با هدف پاسداشت مقام شهدای ورزشکار، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی الگوهای اخلاقی و پهلوانی برگزار شد.

در این مراسم، سخنرانان بر ضرورت معرفی سیره و منش شهدای ورزشکار، تقویت فرهنگ جوانمردی و پیوند ارزش های اخلاقی با فعالیت های ورزشی تأکید کردند.

ورزش زورخانه ای بستری برای ترویج فرهنگ پهلوانی است

رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی کشور با تأکید بر ظرفیت های فرهنگی و تربیتی ورزش زورخانه ای گفت: این رشته ورزشی ریشه در فرهنگ پهلوانی دارد و می تواند ارزش هایی همچون گذشت، فداکاری و مسئولیت پذیری اجتماعی را در میان نسل جوان نهادینه کند.

مهرعلی باران چشمه اظهار کرد: معرفی الگوهای واقعی پهلوانی به نوجوانان و جوانان از ضرورت های فرهنگی جامعه ورزش است و شهید ابراهیم هادی از نمونه های برجسته تربیت یافتگان مکتب زورخانه به شمار می رود که در کنار توانایی ورزشی، روحیه ای سرشار از جوانمردی و کمک به محرومان داشت.

وی با اشاره به خاطره ای از زندگی شهید ابراهیم هادی افزود: بر اساس روایتی از یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، این شهید پس از اطلاع از نیاز چند خانواده، تمام حقوق ماهانه خود را برای رفع مشکلات آنان اختصاص داد.

باران چشمه این رفتار را نمونه ای از پیوند ورزش و اخلاق دانست و گفت: در مکتب پهلوانی، توان جسمانی به تنهایی ملاک قهرمانی نیست، بلکه دستگیری از دیگران، فروتنی و فداکاری نیز جایگاه ویژه ای دارد.

رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی کشور با اشاره به علاقه رهبر شهید انقلاب به ورزش زورخانه ای اظهار کرد: تأکید بر گسترش این رشته به دلیل برخورداری از ظرفیت های فرهنگی و تربیتی آن است و باید زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در این عرصه فراهم شود.

وی همچنین با یادآوری علاقه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به ورزش زورخانه ای افزود: از نگاه ایشان، حضور در گود زورخانه علاوه بر تقویت جسم، نشاط روح را به همراه دارد و آموزه های این ورزش بر پایه ایثار، گذشت و جوانمردی شکل گرفته است.

باران چشمه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه خانواده های شهدا، بر ضرورت تداوم ارتباط و همراهی با آنان تأکید کرد و با روایت خاطره ای از خانواده شهید سیدرضا می فاضلی، به سال ها چشم انتظاری مادر این شهید غواص عملیات کربلای چهار اشاره کرد.

وی گفت: این مادر نزدیک به ۳۹ سال در انتظار بازگشت فرزندش بود و پس از بازگشت پیکر شهید و برگزاری مراسم تشییع نیز خواستار تداوم ارتباط دوستان و همرزمان فرزندش با خانواده شد.

شهدای ورزشکار الگوهای اخلاق، ایمان و جوانمردی هستند

نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز شهدای ورزشکار را الگوهای ارزشمند اخلاق، ایمان و ایثار دانست و گفت: این شهیدان با وجود برخورداری از استعداد و توانمندی در عرصه قهرمانی، مسیر فداکاری و دفاع از میهن را انتخاب کردند.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی در این اجلاسیه اظهار کرد: شهدای ورزشکار با میل و اراده خود مسیر ایثار و فداکاری را برگزیدند و با حضور در میدان دفاع، نقش آفرینی کردند.

وی با اشاره به ویژگی های اخلاقی و معنوی این شهدا افزود: معرفت به خداوند، دین و اهل بیت(ع) از مهم ترین خصوصیات آنان بود که در رفتار و منش ورزشی شان نمود داشت.

نماینده ولی فقیه در کردستان، جوانمردی را دومین ویژگی برجسته شهدای ورزشکار عنوان کرد و گفت: روحیه ایثار، گذشت و فداکاری از شاخصه های این شهدا بود و آنان با انتخاب مسیر دفاع از میهن و ارزش های اسلامی، جوانمردی را به بهترین شکل به نمایش گذاشتند.

پورذهبی اخلاق مداری را از دیگر ویژگی های این شهدا دانست و اضافه کرد: خوش اخلاقی، پرهیز از پرخاشگری و برخورد شایسته با خانواده، دوستان و اعضای جامعه از خصوصیات برجسته شهدای ورزشکار بود.

وی در پایان بر ضرورت توجه بیشتر به ورزش زورخانه ای و ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه تأکید کرد.

رضایی: شهدای ورزشکار پیوند پهلوانی و ایمان را به نمایش گذاشتند

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز با اشاره به جایگاه شهدای ورزشکار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: این شهیدان پس از کسب افتخار در میدان ورزش، با فدا کردن جان خود در راه دفاع از ارزش های دینی و الهی به مقام والای شهادت رسیدند و نشان دادند قهرمانی واقعی با ایمان، اخلاص و ایثار معنا پیدا می کند.

سردار جمشید رضایی اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به جایگاه شهدای ورزشکار افزود: این شهیدان با گذشتن از دلبستگی های دنیوی و تکیه بر ایمان و فضایل اخلاقی، جان خود را برای دفاع از ارزش ها و آرمان های الهی فدا کردند تا مردم در امنیت و آرامش زندگی کنند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، شهدای ورزشکار را الگوی پیوند پهلوانی و ایمان دانست و گفت: این قهرمانان پس از کسب افتخار در میدان ورزش، به مقام پرافتخار شهادت رسیدند و نشان دادند توان جسمانی زمانی ارزشمند است که در مسیر ایمان، اخلاص و خدمت به جامعه به کار گرفته شود.

رضایی ادامه داد: شهدای ورزشکار، ورزش را تنها وسیله ای برای سرگرمی و قهرمانی نمی دانستند، بلکه روحیه پهلوانی و جوانمردی را با ایثار و فداکاری همراه کردند و به ما آموختند توانایی های خود را در راه خدمت به دین، قرآن و ارزش های اسلامی به کار بگیریم.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری جوانان از شهدا اظهار کرد: نسل جوان باید از باورها، انتخاب ها و مسیر زندگی شهیدان درس بگیرد؛ چراکه امنیت، آرامش و عزت امروز کشور به برکت فداکاری و جانفشانی آنان به دست آمده است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در پایان از برگزارکنندگان اجلاسیه و مدیرکل ورزش و جوانان استان و کارکنان این مجموعه به دلیل تلاش برای توسعه ورزش، اجرای برنامه های فرهنگی و حمایت از خانواده های معظم شهدا قدردانی کرد.

۲۰ مجموعه ورزشی کردستان به نام شهدای ورزشکار نام گذاری شده است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز با اشاره به برنامه های جامعه ورزش استان برای گرامیداشت شهدای ورزشکار گفت: برگزاری ۱۰ یادواره شهدای ورزشکار در شهرستان ها، دیدار با خانواده های این شهدا و نام گذاری بیش از ۲۰ مجموعه و سالن ورزشی به نام شهدای ورزشکار از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.

علی اکبر ورمقانی در اجلاسیه شهدای ورزشکار کردستان در سنندج اظهار کرد: این اجلاسیه با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و ستاد برگزاری کنگره ملی پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان و با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا برگزار شده است.

وی با اشاره به روحیه وحدت، همدلی و وطن دوستی مردم کردستان افزود: مردم این استان در حوادث مختلف همواره پشتیبان نظام و ولایت بوده اند و پایبندی خود را به وحدت، انسجام ملی و میهن دوستی نشان داده اند.

معاون استاندار کردستان، رونمایی از کتاب های ورزشی و سردیس شهید حسن بیگی را از دیگر برنامه های فرهنگی این اجلاسیه عنوان کرد و گفت: این برنامه ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی شهدای ورزشکار اجرا می شود.

ورمقانی با قدردانی از همکاری اداره کل ورزش و جوانان، هیأت های ورزشی، دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها، سپاه پاسداران و رسانه های استان اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه هایی باید در جامعه ورزش تداوم داشته باشد تا ضمن زنده نگه داشتن یاد شهدا و تقویت روحیه پهلوانی، زمینه افتخارآفرینی بیشتر ورزشکاران کردستانی در رقابت های ملی و بین المللی فراهم شود.

وی همچنین از میزبانی کردستان در مسابقات کشتی بزرگسالان کشور در نیمه نخست دی ماه خبر داد و گفت: این رقابت ها با پیگیری مسئولان استان و همکاری وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کشتی در کردستان برگزار می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از تشکیل کارگروهی ویژه برای حمایت از ورزش و جوانان به دستور استاندار خبر داد و افزود: این کارگروه روزهای سه شنبه به صورت منظم تشکیل جلسه می دهد و مسائل و مشکلات ورزش استان را بررسی و برای رفع موانع و حمایت از ورزشکاران پیگیری می کند.

رونمایی از سردیس شهید حسن بیگی و کتاب شهدای ورزشکار کردستان

در بخش پایانی اجلاسیه شهدای ورزشکار استان کردستان، به منظور پاسداشت مقام شهدای ورزشکار و ماندگار کردن یاد و نام قهرمانان شهید، از سردیس شهید حسن بیگی رونمایی شد.

همچنین کتاب شهدای ورزشکار استان کردستان با هدف ثبت و معرفی زندگی، مجاهدت ها و سیره این شهیدان رونمایی شد؛ اثری که می تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با الگوهای واقعی پهلوانی، ایثار و فداکاری را فراهم کند.

تجلیل از خانواده های معظم شهدای ورزشکار، سخنرانی مسئولان، رونمایی از سردیس شهید حسن بیگی و معرفی کتاب شهدای ورزشکار استان کردستان از مهم ترین برنامه های این اجلاسیه بود.