اتصال راه آهن سنندج به مرز باشماق در دستور کار توسعه اقتصادی کردستان

سرویس کردستان – استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک استان، اتصال خط راه آهن سنندج به مرز باشماق را از برنامه های اصلی مدیریت استان برای تقویت مبادلات تجاری، رونق اقتصادی و حمایت از فعالان بخش خصوصی عنوان کرد.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست فعالان اقتصادی استان با جمعی از مدیران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سنندج اظهار کرد: اتصال شبکه ریلی سنندج به مرز باشماق از طرح های مهم زیرساختی استان است که تحقق آن می تواند زمینه توسعه تجارت، تسهیل مبادلات اقتصادی و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های مرزی کردستان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگی دستگاه های مسئول است، افزود: مدیریت استان با تمام توان از فعالان اقتصادی حمایت می کند و توسعه زیرساخت های حمل ونقل را از الزامات رونق اقتصادی و تقویت فعالیت های بخش خصوصی می داند.

استاندار کردستان همچنین با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی استان در دوران جنگ تحمیلی سوم گفت: فعالان اقتصادی در شرایط دشوار نیز با احساس مسئولیت و تلاش مستمر به فعالیت خود ادامه دادند و اجازه ندادند روند فعالیت های اقتصادی متوقف شود که این رویکرد شایسته قدردانی است.

زره تن لهونی با اشاره به ظرفیت بندر خشک سنندج، این طرح را از پروژه های مهم و پیشران توسعه اقتصادی استان دانست و یادآور شد: برای دریافت مجوز ایجاد این بندر حدود ۲ سال پیگیری انجام شد که در نهایت با همکاری و همراهی مسئولان استانی و ملی به نتیجه رسید.

وی با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهور در سفر به کردستان برای پیگیری این طرح بیان کرد: بندر خشک سنندج می تواند نقش مؤثری در توسعه فعالیت های اقتصادی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک استان ایفا کند.

استاندار کردستان با تأکید بر ظرفیت های جغرافیایی و مرزی استان ادامه داد: برخورداری از مرز فعال و قرار گرفتن در مجاورت مسیرهای ارتباطی، فرصت مناسبی برای گسترش مبادلات تجاری و توسعه فعالیت های اقتصادی در سطح استان و منطقه فراهم کرده است که باید با برنامه ریزی و توسعه زیرساخت ها از این ظرفیت به درستی استفاده شود.