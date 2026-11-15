همزمان با آغاز سیزدهمین و چهاردهمین جشنوارە رویش:

سرویس کردستان ـ نمایشگاه دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشجویان، هم‌زمان با آیین افتتاحیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی و کشوری در دانشگاه کردستان افتتاح شد.

به گزارش کرد پرس، این نمایشگاه با حضور ۱۲۰ غرفه از ۱۱۳ دانشگاه کشور برگزار شده و بستری برای معرفی فعالیت‌ها، توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و دستاوردهای کانون‌های فرهنگی دانشجویان از سراسر کشور فراهم کرده است.

در این رویداد، کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها فرصت دارند تا ظرفیت‌ها و تجربه‌های فرهنگی و هنری خود را به نمایش گذاشته و زمینه تعامل، تبادل تجربیات و گسترش همکاری میان فعالان فرهنگی دانشجویی را فراهم کنند.

برگزاری این نمایشگاه در حاشیه جشنواره ملی رویش، گامی در راستای تقویت فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، حمایت از خلاقیت و نوآوری دانشجویان و معرفی نقش کانون‌های فرهنگی در پویایی فضای دانشگاهی کشور به شمار می‌رود.