بکرخان: دست از نادیده گرفتن کردها بردارید

تونجر بکرخان در نشست مردمی دم‌پارتی در مارسی و در سخنانی از حکومت ترکیه خواستار این شد که دست از نادیده‌گرفتن کردها بردارد. او گفت که در خاورمیانه موفقیت و پیروزی هیچ کس بدون در نظر گرفتن کردها ممکن نیست.

به گزارش کردپرس، نشستی مردمی از کردهای ساکن اروپا با حضور تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، و گلستان قلیچ کوچیگیت، نایب‌رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب در شهر مارسی فرانسه برگزار شد.

این نشست به ابتکار مرکز جامعه دموکراتیک کردهای مارسی در سالن کنفرانس شهرداری منطقه پانزدهم این شهر برگزار شد و با یک دقیقه سکوت آغاز شد. شمار زیادی از شهروندان کرد ساکن مارسی و دیگر شهرهای جنوب فرانسه، به‌ویژه زنان و جوانان، در آن حضور یافتند.

گلستان قلیچ کوچیگیت، نخستین سخنران این نشست، اظهارات خود را با این جمله آغاز کرد: «برای مردمانمان که دور از سرزمین خود و در تبعید زندگی می‌کنند، درود آورده‌ایم.»

قلیچ کوچیگیت با اشاره به تاریخ مبارزات مردم کرد و مرحله‌ای که اکنون به آن رسیده‌اند، گفت: «از مرحله انکار به واقعیتی رسیده‌ایم که مردم کرد در سراسر جهان تشکل‌های خود را ایجاد کرده‌اند. کردها اکنون می‌خواهند زبان، فرهنگ و زندگی‌شان از ضمانت قانونی برخوردار شود. برای تحقق این هدف، به سازمان‌یافتگی و اتحاد بیشتری نیاز داریم.»

او با اشاره به تحولات سیاسی جاری و نقش عبدالله اوجالان افزود: «رویکرد آقای اوجالان که از دهه ۱۹۹۰ می‌گفت به‌دنبال یک مخاطب است، امروز پاسخ یافته و روند تازه‌ای آغاز شده است. می‌خواهیم بدانید هر مسئولیتی که در این روند برعهده ما باشد، بدون کم‌وکاست انجام خواهیم داد. از پذیرفتن مسئولیت هراس نخواهیم داشت و هیچ‌کس دیگری نیز نباید از این کار پرهیز کند.»

قلیچ کوچیگیت با بیان اینکه خاورمیانه در حال تجربه تغییرات گسترده و بازآرایی تازه‌ای است، ادامه داد: «آقای اوجالان در این دوران تحول تلاش می‌کند کردها را به یک بازیگر سیاسی قدرتمند تبدیل و موقعیت آنان را تقویت کند. به همین دلیل، در روند کنونی کردها نه‌تنها در ترکیه، بلکه به‌ویژه در سوریه و ایران، همچنین در دیاسپورا و دیگر نقاط جهان، صدایی واحد پیدا کرده‌اند.»

تونجر بکرخان نیز سخنان خود را با درود به شرکت‌کنندگان آغاز کرد و با اشاره به حضور گسترده مردم در نشست مارسی گفت: «وقتی این جمعیت و مشارکت را در مارسی دیدم، متوجه شدم اینجا تفاوتی با سیرت، آمد، موش، سلیمانیه و قامشلو ندارد. مردم کرد در همه‌جا سازمان‌یافته‌اند، اتحاد خود را حفظ می‌کنند و آن را گسترش می‌دهند.»

بکرخان با تأکید بر نقش کردهای ساکن دیاسپورا گفت آنان همانند گذشته، از این پس نیز به حمایت مادی و معنوی از مبارزات مردم کرد ادامه خواهند داد.

او درباره روند جاری نیز گفت: «این مبارزه تا زمانی ادامه خواهد داشت که دوستان زندانی ما، از جمله فیگن یوکسک‌داغ، صلاح‌الدین دمیرتاش و همه زندانیان دیگر، آزادی خود را به دست آورند و این روند با صلحی عادلانه و پایدار به نتیجه برسد.»

رئیس مشترک دم‌پارتی با اشاره به بحران اقتصادی و فساد در ترکیه و مواضع حزبش در برابر این وضعیت گفت: «ما از نظر تعداد نمایندگان، سومین حزب مجلس بزرگ ملی ترکیه هستیم، اما در واقع اپوزیسیون اصلی به شمار می‌رویم. ما تنها حزبی هستیم که در مجلس، به‌صورت اصولی با حکومت فرسوده‌ای که بر پایه رانت و منفعت‌طلبی عمل می‌کند و همچنین با جریان‌های وابسته به آن مخالفت می‌کنیم. ما حزبی هستیم که در آینده ترکیه، نقش متعادل‌کننده و شریک قدرت را خواهیم داشت.»

بکرخان در ارزیابی روند صلح و رویکرد دولت نیز اظهار داشت: «می‌دانیم که روند تاکنون به‌کندی پیش رفته است، اما در روزهای اخیر رفت‌وآمد و گفت‌وگوهای فشرده‌ای در جریان بوده است.»

بکرخان در ادامه خطاب به حکومت ترکیه گفت: «امروز از اینجا حکومت را مخاطب قرار می‌دهم؛ باید از نادیده‌گرفتن کردها دست برداشته شود. بیایید کردها را به رسمیت بشناسید. در این روند، هرکس در کنار کردها قرار گیرد، پیروز خواهد شد؛ زیرا در خاورمیانه موفقیت و پیروزی بدون کردها ممکن نیست.»

او با بیان اینکه مردم کرد از ژاپن تا آمریکا و از اروپا تا خاورمیانه در سراسر جهان سازمان یافته‌اند، تأکید کرد که حمایت آنان از عبدالله اوجالان و مبارزه آزادی‌خواهانه با اراده و قاطعیت ادامه دارد.

این نشست پس از بخش پرسش‌وپاسخ و بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شرکت‌کنندگان به پایان رسید.