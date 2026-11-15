سرویس کرمانشاه _ در دیدار اعضای شورای مشاوران استاندار در امور اهل سنت با مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استانداری کرمانشاه بر ضرورت بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های فکری، تخصصی و کارشناسی مشاوران استاندار در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، از محورهای مورد تأکید اعضای شورا تأکید شد.

به گزارش کردپرس؛ در راستای تقویت تعامل و هماهنگی میان شورای مشاوران استاندار در امور اهل سنت و مجموعه مدیریت ارشد استان، اعضای شورای مشاوران با ایوب صفری، مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استانداری کرمانشاه، در محل دفتر شورای مشاوران استاندار در امور اهل سنت دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، اعضای شورای مشاوران ضمن تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط و تعامل مستمر و اثربخش شورا با شخص استاندار و معاونان استانداری، به بیان بخشی از مطالبات، خواسته‌ها و انتظارات جامعه اهل سنت استان از دولت و مدیران اجرایی پرداختند.

بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های فکری، تخصصی و کارشناسی مشاوران استاندار در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، از دیگر محورهای مورد تأکید اعضای شورا بود. همچنین بر ضرورت معرفی و شناساندن چهره‌های برجسته علمی، ادبی، هنری، فرهنگی و معنوی اهل سنت استان در برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی عمومی تأکید شد تا ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی این بخش از جامعه استان بیش از پیش مورد توجه و معرفی قرار گیرند.

در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به اجرای برنامه ملی «ایران جان» در آینده در استان کرمانشاه، بر ضرورت توجه شایسته به تنوع فرهنگی، جغرافیایی، قومی و مذهبی استان و بازنمایی متوازن این ظرفیت‌ها در برنامه مذکور تأکید شد.

در ادامه، صفری ضمن قدردانی از فعالیت‌ها و اقدامات شورای مشاوران استاندار در امور اهل سنت، بر اهمیت تقویت تعامل و همکاری همه مشاوران استاندار در حوزه‌های مختلف با شخص استاندار و سایر مسئولان استان تأکید کرد.

وی همچنین با استقبال از مشارکت فعال اعضای شورای مشاوران در کارگروه‌های تخصصی و مرتبط، بر ضرورت حضور و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی آنان در این کارگروه‌ها تأکید کرد.

مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استانداری کرمانشاه در پایان، با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مشاوران در سطوح مختلف مدیریتی، اظهار کرد به مدیران شهرستان‌ها نیز توصیه خواهد شد در صورت نیاز، از دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نظرات مشاوران استاندار در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود بهره‌مند شوند.

این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی، ارتباط مستمر و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و اجتماعی جامعه اهل سنت در مسیر توسعه استان کرمانشاه به پایان رسید.