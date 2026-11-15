فؤاد اُکتای: اتحادیه اروپا باید بر «کوری راهبردی» خود غلبه کند

رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان ترکیه با انتقاد از سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال آنکارا پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را بیش از آنکه به سود ترکیه باشد، به نفع اروپا دانست. او همچنین کنارگذاشتن ترکیه از طرح‌های دفاعی و صنعتی اروپا را مصداق «استاندارد دوگانه» توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، فؤاد اُکتای، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس بزرگ ملی ترکیه، در جریان سفر به برلین با نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی ترک در آلمان دیدار کرد.

اُکتای که اعضای کمیسیون روابط خارجی پارلمان نیز او را همراهی می‌کردند، در گفت‌وگو با خبرنگاران از اتحادیه اروپا خواست مناسبات خود با ترکیه را گسترش دهد و بر آنچه «کوری راهبردی» این اتحادیه نامید، غلبه کند.

ترکیه چندین دهه است که خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است، اما روند عضویت این کشور به دلایل مختلف بارها متوقف شده است. آنکارا معتقد است در هر مرحله از این روند با موانعی جدی روبه‌رو شده که بخش مهمی از آن‌ها نتیجه رویکرد منفی برخی اعضای اتحادیه اروپا در قبال ترکیه بوده است.

عضویت ترکیه بیش از آنکه به سود آنکارا باشد، به نفع اروپاست

اُکتای با بیان اینکه ساختار چندفرهنگی اروپا در حال تضعیف است و اتحادیه اروپا به باشگاهی درون‌گرا تبدیل می‌شود، گفت: «به همین دلیل می‌گوییم باید بر این کوری راهبردی غلبه کنید. پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بیش از آنکه به سود ترکیه باشد، به نفع خود شما خواهد بود.»

او افزود عضویت ترکیه می‌تواند چشم‌اندازی راهبردی برای اتحادیه اروپا فراهم کند و گفت: «ایجاد شراکت با ترکیه، به‌عنوان کشوری که نه یک بار اضافی، بلکه یک مشارکت‌کننده است، منافع هر دو طرف را تأمین خواهد کرد.»

رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان ترکیه با انتقاد از ساختار سنگین و کند اتحادیه اروپا اظهار داشت: «به‌وضوح می‌بینیم که اتحادیه اروپا قادر به اتخاذ تصمیم‌های سیاسی نیست، روزبه‌روز از تحولات عقب‌تر می‌ماند و با نوعی کوری راهبردی روبه‌رو است. در اروپا، به‌ویژه در زمینه پیشرفت‌های دموکراتیک و دموکراتیزاسیون نیز شاهد عقب‌گرد هستیم.»

اُکتای مدعی شد اتحادیه اروپا، سیاست خارجی خود را به مواضع یونان و دولت قبرس یونانی‌نشین محدود کرده است. او گفت: «موضع ما در این زمینه کاملاً روشن است. هیچ رویکردی زیان‌بارتر از آن نیست که اتحادیه اروپا خود را در سیاست خارجی این دو کشور محصور کند.»

یونان و دولت قبرس یونانی‌نشین با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و گسترش همکاری‌های آنکارا و بروکسل مخالفت‌هایی دارند. آتن و آنکارا نیز باوجود تلاش‌های سال‌های اخیر برای نزدیک‌شدن به یکدیگر، همچنان بر سر موضوعاتی مانند مرزهای دریایی و حقوق دو طرف در دریای اژه و شرق مدیترانه اختلاف دارند.

کنارگذاشتن ترکیه از طرح‌های دفاعی استاندارد دوگانه است

فؤاد اُکتای همچنین به نقش ترکیه در ناتو پرداخت و گفت این کشور نه‌تنها عضو مهم جناح جنوبی ناتو است، بلکه برای تأمین امنیت جناح شرقی این پیمان نیز نقش چشمگیری ایفا می‌کند.

او با اشاره به تلاش اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی برای ایجاد ساختار امنیتی مستقل گفت: «ناتو هم‌اکنون یک چتر امنیتی فراهم کرده است. این تلاش‌ها باید زیر چتر ناتو ادامه پیدا کند. کشورهای اروپایی می‌توانند برای ایجاد معماری امنیتی خود ظرفیت‌های بیشتری بسازند، اما ساختار اصلی باید در چارچوب ناتو باقی بماند.»

اُکتای در ادامه به ابتکار «اقدام امنیتی برای اروپا» موسوم به SAFE اشاره کرد که بر تقویت صنایع دفاعی اتحادیه اروپا متمرکز است و گفت: «از یک سو می‌خواهید ترکیه در چارچوب ناتو به امنیت اروپا کمک کند و ما نیز با آن موافقیم؛ اما از سوی دیگر اتحادیه اروپا به ترکیه می‌گوید نمی‌تواند در این حوزه‌ها مشارکت کند و تنها کشورهای عضو اتحادیه اجازه تولید و فروش تجهیزات دفاعی را دارند. این یک استاندارد دوگانه است.»

او افزود: «اگر در برخی حوزه‌ها همچنان برای ترکیه محدودیت، معیارهای متفاوت و موانع تازه ایجاد کنید، این نیز استاندارد دوگانه است. ما به‌عنوان ترکیه می‌گوییم اکنون زمان آن رسیده است که با یکدیگر اقدام کنیم.»

لزوم گسترش روابط فراتر از همکاری امنیتی

اُکتای تأکید کرد زمان آن رسیده است که ترکیه و اتحادیه اروپا همکاری‌های خود را صرفاً به حوزه امنیت محدود نکنند و در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز با یکدیگر همکاری کنند.

او همچنین از پیش‌نویس قانون «شتاب‌دهنده صنعتی» اتحادیه اروپا و شرط پیشنهادی «ساخت اتحادیه اروپا» انتقاد کرد و گفت اجرای چنین شرطی می‌تواند برای همه طرف‌ها پیامدهای منفی داشته باشد: «خواستار پایان‌دادن به این رویکرد محدودنگرانه خواهیم شد و هم‌اکنون نیز این مطالبه را مطرح می‌کنیم.»

رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان ترکیه با بیان اینکه اروپا اکنون خود با مشکلاتی جدی روبه‌رو و در جست‌وجوی راه درمان است، افزود: «ما مسیر خود را براساس آنچه درست می‌دانیم و در راستای منافع شهروندان و ترکیه ادامه خواهیم داد. اگر این مسیر ما را در جهت عضویت کامل در اتحادیه اروپا به یکدیگر نزدیک کند، هر دو طرف سود خواهند برد.»

اُکتای در پایان گفت دیدارهای هیئت پارلمانی ترکیه در آلمان فرصتی برای گفت‌وگو درباره مشکلات صدور روادید، نوسازی اتحادیه گمرکی ترکیه و اتحادیه اروپا و همکاری در زمینه مقابله با تروریسم خواهد بود.