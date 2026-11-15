به گزارش کردپرس، رقابت بین‌المللی فناوری و نوآوری «NASA Space Apps Challenge» که در ۳۲ شهر کردستان و ترکیه برگزار می‌شود، در سومرپارک دیاربکر آغاز به کار کرد.

این رقابت رایگان با شعار «داده‌های ناسا، ایده تو» در روزهای ۱۴ و ۱۵ نوامبر برگزار می‌شود و ۶۳ شرکت‌کننده در قالب ۱۴ تیم مختلف در آن حضور دارند.

این رویداد با همکاری سازمان‌های محلی و حمایت شهرداری کلان‌شهر دیاربکر برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان طی ماراتنی دو روزه، با بهره‌گیری از داده‌های ناسا، طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه خود را آماده و ارائه خواهند کرد.

براساس برنامه اعلام‌شده، تیمی که در پایان این ماراتن دو روزه با ارائه پروژه خود مقام نخست را به دست آورد، برای بازدید مستقیم از مرکز اصلی ناسا در ایالت فلوریدای آمریکا دعوت خواهد شد.