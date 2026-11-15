لیلا گوون: در مرحله بازسازی جمهوری دموکراتیک قرار داریم

لیلا گوون، سیاستمدار در بند کرد، در پیامی به نشست «فراتر از قانون چارچوب؛ صلح، عدالت، آزادی و جامعه دموکراتیک» خواستار مشارکت مستقیم مردم، در روند صلح و بازسازی جمهوریت ترکیه به شکل دموکراتیک شد.

به گزارش کردپرس، لیلا گوون، سیاستمدار کرد، به نمایندگی از ۳۰ زن زندانی سیاسی حاضر در زندان سینجان، پیامی برای نشست «فراتر از قانون چارچوب؛ صلح، عدالت، آزادی و جامعه دموکراتیک» فرستاد. این نشست از سوی انجمن حقوق‌دانان برای آزادی و کنگره دموکراتیک خلق‌ها برگزار شد.

متن پیام لیلا گوون:

«کارکنان ارزشمند کنگره دموکراتیک خلق‌ها، رفقای شرکت‌کننده در نشست و دوستان عزیز؛

ما به‌عنوان ۳۰ زن زندانی سیاسی در زندان سینجان، شما را با اشتیاقی به گستردگی آسمان بی‌کران آبی در آغوش می‌گیریم. اگرچه از نظر جسمی در کنار شما نیستیم، بدانید که با احساس و اندیشه خود همراه شما هستیم.

رفقای گرامی؛

هرکس که با ادعای انقلابی‌بودن قدم در این راه گذاشته باشد، می‌داند که زندان نیز یکی از ایستگاه‌های ناگزیر مبارزه است. تقریباً هیچ انقلابی‌ای وجود ندارد که این نوبت را تجربه نکرده باشد. همان‌گونه که رفیق ارزشمند ما، سری ثریا، می‌گفت: «زندان‌ها نیز بخشی از کشورند.» از همین رو حالمان خوب است، روحیه خود را نباخته‌ایم و امیدواریم؛ زیرا به خودمان و به شما، رفقایمان، باور داریم.

دوستان ارزشمند و رفقای ما؛

در کنار بحران‌ها و آشفتگی‌های چندوجهی موجود در کشور، تلاش مردم برای ساختن دستور کار خود بسیار ارزشمند است. این نشست نیز همچون مشعلی است که در دل تاریکی روشن شده است. ما نیز تلاش‌هایی را که برای تقویت دستور کار واقعی مردم انجام می‌شود، بسیار معنادار می‌دانیم. اهمیت چنین سازمان‌دهی‌ها و گردهمایی‌هایی هر روز بیشتر می‌شود.

افشای واقعی دستور کارهای ساختگی، فروپاشی‌های اجتماعی و کشتار زنان بر مبنایی درست، اهمیت فراوانی دارد. درعین‌حال معتقدیم نباید تنها به بیان واقعیت‌ها اکتفا کرد و همواره باید گفت که بدیل‌های آن‌ها نیز وجود دارند.

همان‌گونه که شما نیز می‌دانید، پس از هر بحران، نوعی درماندگی به جامعه تحمیل می‌شود و می‌گویند: «با این‌ها نمی‌شود.» در آن لحظه این پرسش مطرح می‌شود که «پس با چه کسی می‌شود؟» به باور ما، دقیقاً در همین نقطه باید با صدایی بلند و به همه زبان‌ها فریاد زد: با نیروی مستقل مردم می‌شود! باید گفت: «ما مردم هستیم.» کدام نظام و کدام قدرت می‌تواند در برابر نیروی متحد، همبسته و سازمان‌یافته مردم ایستادگی کند؟

رفقای گرامی؛

همان‌طور که می‌دانید، صاحبان قدرت در حال طراحی خاورمیانه قرن بیست‌ویکم هستند. در این چارچوب می‌گویند: «نباید هیچ خلقی بدون جایگاه سیاسی و هیچ سازمانی مسلح باقی بماند» و با این رویکرد، هر روز تلاش‌های تازه‌ای برای اشغالگری انجام می‌دهند.

جمله مشهوری وجود دارد: «کسانی که راه‌حل خود را ندارند، ناگزیر به بخشی از راه‌حل دیگران تبدیل می‌شوند.» آنان با نمایش زنده کشتار، مرگ، درد، گرسنگی و درماندگی در غزه برای همه مردم جهان، اشغالگری و شرارت بی‌پایان را عادی‌سازی می‌کنند. آری، میلیون‌ها نفر همچون تماشای یک فیلم، نظاره‌گر آن تصاویر وحشتناک بودند و کاری از دستشان برنیامد.

آنان خواستند همین الگو را در کردستان سوریه نیز به اجرا بگذارند. به نظر شما انتشار ویدیویی که در آن گیسوان یک زن مبارز را در دست گرفته بودند یا انداختن زنی از بالای ساختمان پس از کشتن او، اقدامی تحریک‌آمیز نبود؟ شما می‌دانید که تاکتیک امپریالیست‌ها با عنوان «ابتدا زنان را بکشید»، خشونت و توحشی است که تا امروز همواره دیده و اجرا شده است.

آری، موضوع نشست شما درباره ادغام دموکراتیک در مسئله کرد، قانون چارچوب و موضوعات مشابه، از مسائل اساسی و دردناک کشور است. مردم کرد که بیش از صد سال از کوه‌ها در جست‌وجوی مخاطبی برای به‌رسمیت‌شناختن هویت و فرهنگ انکارشده خود بودند، سرانجام آن مخاطب را یافته‌اند.

به‌صراحت اعلام می‌شود که این مخاطب، حکومت کنونی نیست؛ بلکه مستقیماً خود دولت است. مردم کرد در مبارزه ۵۰ سال گذشته، نبرد موجودیت و کرامت خود را به سرانجام رسانده‌اند. اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که جمهوری دموکراتیک باید از نو ساخته شود.

مردم کرد می‌خواهند با پیشاهنگان، نهادها و مردمان خود در همه بخش‌ها، در پرتو پارادایم جدید به مسیرشان ادامه دهند. ما می‌خواهیم جامعه دموکراتیک را بر پایه ادغام دموکراتیک از نو بسازیم.

گسترش سیاست دموکراتیک از طریق سیاست عملی، در برابر برداشت مبتنی بر سوسیالیسم دولت‌ـ‌ملت قرار دارد. از همین رو می‌گوییم که جامعه را براساس ملت دموکراتیک، اقتصاد زیست‌محور و کمونالیسم از نو می‌سازیم. تحقق ادغام دموکراتیک در دیگر بخش‌ها نیز هدف اصلی ماست.

این الگو که آن را مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی خود می‌دانیم، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای سراسر خاورمیانه تبدیل خواهد شد. در این جغرافیای چندفرهنگی، چندهویتی و برخوردار از باورهای گوناگون، درست‌ترین الگو همین خواهد بود. با گذشت زمان روشن‌تر خواهد شد که تنها راه دستیابی به زندگی برابر، آزاد و آرام، هم برای کشور ما و هم برای منطقه، همین مسیر است.

وقتی به مطالبات تغییر در سراسر جهان نگاه می‌کنیم، به‌روشنی می‌بینیم که واقعی‌ترین الگو، عبور از دولت‌ـ‌ملت‌ها و ایجاد مدل جامعه کمونال و ملت دموکراتیکی است که سازوکار نظارت و کنترل آن در اختیار مردم باشد.

در غیر این صورت، همانند فرایندی که «بهار عربی» نامیده شد، مردمی که به خیابان‌ها آمدند و هزینه‌های بسیار سنگینی پرداختند، دست‌خالی به خانه‌هایشان بازخواهند گشت؛ زیرا آنان طرح، برنامه، الگو و نظام درستی برای تغییر زندگی مردم در اختیار نداشتند. در چنین شرایطی، ستمگران نیز به ظلم خود ادامه دادند.

مردم کرد در این زمینه از موقعیت مساعدتری برخوردارند. موفقیت این روند برای مردم کرد بهار آزادی و برای مردم ترکیه بهار دموکراسی به همراه خواهد آورد. رهبری ما برای جهان نیز می‌پرسد: «چرا اتحادیه جهانی ملت‌های دموکراتیک تأسیس نشود؟» اگر هدفتان روشن باشد، راه و روش تحقق آن را نیز پیدا خواهید کرد؛ این‌طور نیست؟

رفقای ارزشمند؛

شما آنجا هستید، زیرا اهمیت و ارزش این موضوع را می‌دانید. همان‌گونه که آگاهید، وقتی سخن با حقیقت یکی شود، بسیار قدرتمندتر خواهد بود. شما نیز هم در این نشست و هم در بسیاری از عرصه‌های دیگر، این سخنان را بیان می‌کنید و به این وسیله در روند صلح و جامعه دموکراتیک سهیم می‌شوید.

زیرا شما همان رفقایی هستید که می‌توانید بگویید: «حتی اگر ظلم از سوی ما باشد، من از آنان نیستم» و در برابر هیچ‌گونه کشتاری سخن خود را پنهان نمی‌کنید.

دوستان؛

همان‌طور که می‌دانید، دوره‌های بحران و آشفتگی، هم‌زمان دوره‌هایی هستند که بیشترین فرصت‌های تازه را نیز در دل خود جای می‌دهند. برای آنکه روند حل‌وفصل به موفقیت برسد و مردم بتوانند پارادایم دموکراتیک، زیست‌محور و مبتنی بر آزادی زنان را عملی کنند، هر تلاش و فعالیتی بسیار ارزشمند است.

در پایان سخنانم، هر یک از شما را با گرمای رفاقت در آغوش می‌گیرم و در جست‌وجوی معنا برایتان آرزوی موفقیت می‌کنم. با امید به دیدار در روزگاری که «زمین به سیمای عشق بدل شود»، برای فعالیت‌هایتان موفقیت آرزو می‌کنم.

موفق باشید.»