قحطان ونداوی، نامزد جبهه ترکمانی، استاندار جدید کرکوک شد

قحطان ونداوی، نامزد جبهه ترکمانی، با رأی شورای استان به‌عنوان استاندار جدید کرکوک انتخاب شد؛ بر اساس توافق احزاب سیاسی، وی تا اول ژانویه ۲۰۲۷ این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت و پس از آن، این سمت به عرب‌ها واگذار می‌شود.

به گزارش کردپرس، شورای استان کرکوک در نشست فوق‌العاده خود قحطان ونداوی، نامزد جبهه ترکمانی، را به‌عنوان استاندار جدید این استان انتخاب کرد.

ونداوی در نخستین اظهارات خود پس از کسب رأی اعتماد شورای استان اعلام کرد که با نگاهی برابر با همه بخش‌های جمعیتی کرکوک برخورد خواهد کرد و در همکاری با شورای استان نیز همچون یک تیم واحد عمل می‌کنند.

استاندار جدید کرکوک همچنین خواستار سفر نخست‌وزیر عراق به این استان شد تا از حمایت وی برای حل‌وفصل مسائل مربوط به فرصت‌های شغلی، پرونده مدرسان، قراردادهای نفتی و توزیع زمین برخوردار شود.

بر اساس توافق میان احزاب سیاسی، قحطان ونداوی تا اول ژانویه ۲۰۲۷ مسئولیت استانداری کرکوک را بر عهده خواهد داشت و پس از آن، این سمت به عرب‌ها واگذار خواهد شد.