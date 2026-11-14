کردپرس
کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت در جرف‌الصخر مستقر شد
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۰:۲۳ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت در جرف‌الصخر مستقر شد

کمیته عالی تشکیل‌شده به دستور علی زیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، برای بررسی پرونده قاچاق نفت به منطقه جرف‌الصخر رسید.

به گزارش کردپرس، خبرگزاری رسمی عراق (واع) روز جمعه ۱۳ نوامبر گزارش داد که این کمیته با هدف بررسی اطلاعات و گزارش‌های اطلاعاتی درباره قاچاق فرآورده‌های نفتی در منطقه جرف‌الصخر تشکیل شده و فعالیت خود را در این منطقه آغاز کرده است.

پیش‌تر رسانه‌های رسمی عراق از صدور دستور علی زیدی برای تشکیل کمیته‌ای عالی با هدف انجام تحقیقات گسترده درباره گزارشات اطلاعاتی مربوط به قاچاق نفت در منطقه جرف‌الصخر خبر داده بودند.

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