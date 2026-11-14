شرکت دانا گاز از خسارت گسترده‌ و توقف تولید گاز در کورمور خبر داد

سرویس جهان- شرکت دانا گاز اعلام کرد در پی حمله پهپادی هفته گذشته به میدان گازی خورمور در اقلیم کردستان عراق، این تأسیسات دچار خسارت گسترده شده و در حال حاضر هیچ‌گونه تولید گازی در آن انجام نمی‌شود

ه گزارش خبرگزاری کردپرس شرکت دانا گاز، بهره‌بردار اماراتی میدان گازی کورمور، روز شنبه اعلام کرد این تأسیسات در پی حمله پهپادی اخیر آسیب‌های جدی دیده و امکان تولید گاز در آن وجود ندارد.

دانا گاز در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه منابع رسمی پیش‌تر درباره ابعاد خسارت واردشده اطلاع‌رسانی کرده‌اند، تأکید کرد: «خسارت گسترده‌ای به تأسیسات گازی کورمور وارد شده و در حال حاضر هیچ مقداری گاز در این میدان تولید نمی‌شود.»

این شرکت همچنین از برخی رسانه‌های محلی به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره وضعیت میدان کورمور انتقاد کرد و خواستار خودداری رسانه‌ها از انتشار گزارش‌های غیرمسئولانه و پیش‌بینی‌های بی‌اساس شد.

میدان گازی کورمور، بزرگ‌ترین میدان گازی اقلیم کردستان عراق، اواخر یکشنبه گذشته هدف حمله‌ای قرار گرفت که شرکت دانا گاز آن را حمله احتمالی پهپادی توصیف کرده بود. تحقیقات برای شناسایی عاملان این حمله همچنان ادامه دارد.

در همین ارتباط، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز چهارشنبه دستور داد تحقیقات درباره این حمله در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل شود و بر ضرورت پاسخگو کردن عوامل مسئول تأکید کرد.