هفت شرط برای اختصاص سهم اقلیم کردستان از بودجه ۲۰۲۷ عراق

نبیل مرسومی، کارشناس اقتصادی، با اعلام هفت شرط برای اختصاص سهم اقلیم کردستان از بودجه سال ۲۰۲۷ عراق، بر تسویه بدهی‌های مالی اربیل و بغداد، صادرات روزانه دست‌کم ۴۰۰ هزار بشکه نفت و تحویل درآمدهای نفتی به خزانه عمومی تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، نبیل مرسومی، کارشناس اقتصادی، در صفحه شخصی خود هفت شرط را برای اختصاص سهم اقلیم کردستان از بودجه سال ۲۰۲۷ عراق مطرح کرد.

بر اساس پیشنهاد مرسومی، نخستین شرط، تسویه مطالبات مالی میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان مربوط به سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۶ به ارزش ۱۲.۷۷۵ هزار میلیارد دینار طی سه سال است.

وی همچنین صادرات روزانه دست‌کم ۴۰۰ هزار بشکه نفت از سوی اقلیم کردستان از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) به بندر جیهان ترکیه را ضروری دانست. بر اساس این پیشنهاد، در صورت توقف یا اختلال در صادرات، اقلیم باید نفت مذکور را برای مصرف داخلی در اختیار وزارت نفت دولت فدرال قرار دهد.

مرسومی در سومین شرط، تحویل درآمدهای نفتی اقلیم کردستان به خزانه عمومی دولت را مطرح کرده و خواستار حسابرسی ماهانه داده‌ها و اطلاعات مربوط به این درآمدها از سوی دیوان‌های نظارت مالی فدرال و اقلیم کردستان شده است.

چهارمین شرط نیز به تحویل گاز مازاد بر نیاز داخلی اقلیم کردستان به دولت فدرال مربوط می‌شود. بر اساس این پیشنهاد، در صورت تحویل ندادن گاز مازاد، ارزش آن از سهم بودجه‌ای اقلیم کسر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با استناد به حکم دادگاه عالی فدرال عراق در ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، پنجمین شرط را ممنوعیت امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری یا مدیریت در حوزه نفت و گاز با شرکت‌های داخلی و خارجی از سوی دولت اقلیم کردستان، جز از طریق وزارت نفت دولت فدرال، عنوان کرده است.

کاهش سهم اقلیم کردستان از بودجه به ۱۲.۷ درصد به جای ۱۴.۱۴ درصد، ششمین شرط پیشنهادی مرسومی است.

وی در هفتمین شرط نیز تأکید کرده است که سهم اقلیم کردستان باید بر اساس هزینه‌های واقعی، نه هزینه‌های برآوردشده و مصوب، تعیین شود و هزینه‌های حاکمیتی نیز پیش از محاسبه این سهم از بودجه کسر شوند.