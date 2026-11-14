به گزارش کردپرس، ارتش ترکیه از ابتدای نوامبر ۲۰۲۶ روند خروج تعدادی از تجهیزات توپخانه‌ای خود را از پایگاه نظامی کفرجنه در منطقه شراوا در شمال عفرین آغاز کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که حضور نظامی ترکیه در بخش‌های مختلف منطقه عفرین همچنان ادامه دارد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، تجهیزات خارج‌شده از این پایگاه شامل توپ‌های یدک‌کش و سامانه‌های توپخانه خودکششی T-155 فیرتینا بوده است. با وجود این جابه‌جایی، نیروهای پیاده‌نظام، تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش ترکیه همچنان در پایگاه کفرجنه حضور دارند.

به گفته منابع محلی، نیروهای ترکیه همچنان در شماری از روستاهای منطقه عفرین مستقر هستند و در برخی مناطق نیز مانع بازگشت ساکنان آواره به خانه‌هایشان می‌شوند. از جمله این مناطق می‌توان به روستاهای درویش و شیخورزه علیا اشاره کرد که ساکنان آنها همچنان با محدودیت‌هایی برای بازگشت مواجه هستند.

خروج بخشی از تجهیزات توپخانه‌ای ترکیه از پایگاه کفرجنه در شرایطی صورت می‌گیرد که این کشور از زمان عملیات نظامی سال ۲۰۱۸ در عفرین، حضور نظامی و امنیتی گسترده‌ای در این منطقه حفظ کرده است. عملیات نظامی ترکیه و نیروهای وابسته به آن در آن سال به آوارگی شمار زیادی از ساکنان بومی، به‌ویژه کُردها، منجر شد.

با این حال، گزارش منتشرشده درباره خروج تجهیزات توپخانه‌ای، به معنای پایان حضور نظامی ترکیه در عفرین نیست و بر اساس اطلاعات موجود، نیروهای نظامی این کشور همچنان در پایگاه‌ها و مناطق مختلف این منطقه حضور دارند.