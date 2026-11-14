توقف تردد در گذرگاه مرزی مندلی میان عراق و ایران

مدیرکل گمرک استان کرمانشاه از تعطیلی گذرگاه مرزی مندلی تا اطلاع ثانوی خبر داد و اعلام کرد تردد تجاری و گردشگری از سایر گذرگاه‌های این استان با عراق همچنان ادامه دارد.

به گزارش کردپرس، داریوش صادقی، مدیرکل گمرک استان کرمانشاه، اعلام کرد که تعطیلی این گذرگاه از روز جمعه آغاز شده و تا زمان نامشخصی ادامه خواهد داشت.

وی دلیل این تصمیم را اجرای عملیات نوسازی گذرگاه عنوان کرد.

به گفته وی، تردد تجاری و گردشگری از سایر گذرگاه‌های مرزی استان کرمانشاه با عراق به روال عادی ادامه دارد.

پیش‌تر عمر وائلی، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق، روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که گذرگاه مندلی از صبح روز جمعه به‌طور موقت تعطیل خواهد شد.

وی نزدیک شدن فصل بارندگی و ضرورت تعمیر و بهسازی مسیرهای تردد خودروها در این گذرگاه را از دلایل این تصمیم عنوان کرده بود.