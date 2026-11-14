کشته شدن سه عضو داعش و دستگیری یک نفر دیگر در عملیات نیروهای امنیتی در کرکوک

دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از کشته شدن سه عضو داعش و دستگیری یک نفر دیگر در جریان عملیات ویژه نیروهای امنیتی و حملات هوایی دقیق در منطقه پردی استان کرکوک خبر داد.

به گزارش کردپرس، دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد عصر امروز جمعه، در جریان یک عملیات ویژه در منطقه پردی استان کرکوک و در پی حملات هوایی دقیق، سه عضو داعش کشته و یک نفر دیگر دستگیر شده است.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور با هدف تعقیب و مقابله با عناصر داعش در این منطقه انجام شده است.

همچنین واحد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق با تأیید این خبر، از کشته شدن سه تروریست و بازداشت یک نفر دیگر در جریان این عملیات خبر داد.