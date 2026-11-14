ایران و خاموشی تدریجی موتور بازتولید جمعیت/ منصور اولی

پشت‌پرده جامعه‌شناختی سقوط موالید در ایران؛

۴۲ هزار و ۷۹۶ تولد کمتر در شش ماه؛ این فقط یک عدد نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییری عمیق در رفتار اجتماعی، مناسبات خانوادگی و افق انتظارات نسل‌های جدید است.

کردپرس- آمارهای تازه سازمان ثبت احوال کشور از ثبت ۴۹۷ هزار و ۶۵۲ تولد در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۴۰ هزار و ۴۴۸ مورد بوده است. به بیان دیگر، تعداد تولدهای ثبت‌شده در این دوره حدود ۷.۹ درصد کاهش یافته است. این آمار در کنار کاهش حدود ۴۳ درصدی موالید طی یک دهه، از یک تحول مستمر جمعیتی خبر می‌دهد که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با نوسانات اقتصادی یا تغییرات مقطعی رفتار خانواده‌ها توضیح داد.

بر اساس داده‌های اعلام‌شده، نرخ باروری کل نیز از ۱.۵۴ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴۴ در سال ۱۴۰۳ و ۱.۳۴ در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ رقمی پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت، یعنی حدود ۲.۱ فرزند.

اما اهمیت این ارقام صرفاً در کاهش تعداد تولدها نیست. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر در رابطه جامعه با مفهوم خانواده، مسئولیت‌پذیری بین‌نسلی و حتی تصور مردم از آینده است. به نظر می‌رسد در ایران امروز، فرزندآوری از یک مرحله نسبتاً طبیعی در چرخه زندگی به تصمیمی پیچیده، پرهزینه و وابسته به مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی و نهادی تبدیل شده است.

پرسش اساسی این است که چه اتفاقی در ساختار جامعه رخ داده که تشکیل خانواده و فرزندآوری، برای بخش‌هایی از نسل جدید به تصمیمی دشوار و گاه نامطمئن تبدیل شده است؟

1- از بحران تولد تا بحران بازتولید اجتماعی

در تحلیل جمعیت‌شناختی، تعداد تولدها تابع چند متغیر هم‌زمان مانند تعداد زنان در سنین باروری، ساختار سنی آنان، نرخ باروری در گروه‌های سنی مختلف، وضعیت ازدواج، زمان‌بندی فرزندآوری و تحولات مرگ‌ومیر و مهاجرت است. بنابراین، کاهش تعداد تولدها الزاماً به این معنا نیست که همه خانواده‌ها به یک اندازه از تمایل به فرزندآوری فاصله گرفته‌اند. ممکن است بخشی از کاهش جمعیت زنان در سنین باروری مربوط باشد، بخشی به تأخیر در ازدواج و فرزندآوری و بخشی دیگر به کاهش تعداد فرزندان مطلوب یا تحقق‌یافته در خانواده‌ها.

توجه به این این تمایزها در حوزه سیاست‌گذاری امری حیاتی است؛ زیرا راه‌حل کاهش تمایل به فرزندآوری با راه‌حل تأخیر در تشکیل خانواده یکسان نیست. یکی از ایردات مهم وارد به برنامه های جوانی جمعیت و تنظیم خانواده در یک دهه اخیر از نظر ناظران و کارشناسان اتفاقا به همین امر مربوط است .

در ادبیات جامعه‌شناسی، می‌توان این وضعیت را در چارچوب مفهوم «بازتولید اجتماعی» نیز تحلیل کرد. بازتولید اجتماعی فقط به معنای تولد فرزند نیست؛ بلکه به مجموعه شرایطی اشاره دارد که امکان تداوم نسل‌ها، انتقال سرمایه فرهنگی، استمرار روابط اجتماعی و بازسازی ظرفیت‌های انسانی جامعه را فراهم می‌کنند. از این منظر، کاهش موالید نشانه‌ای از اختلال در بخشی از سازوکارهای بازتولید اجتماعی است؛ سازوکارهایی که به اقتصاد، نهاد خانواده، نظام آموزش، بازار کار و سیاست‌های رفاهی وابسته‌اند.

۲. نااطمینانی اقتصادی

یکی از مهم‌ترین متغیرهای توضیح‌دهنده کاهش باروری، نااطمینانی نسبت به آینده خصوصا آینده اقتصادی است. در تحلیل اقتصادی خانواده، تصمیم به فرزندآوری با مفهوم «هزینه - فرصت» ارتباط مستقیم دارد. هزینه فرزند فقط مخارج خوراک، پوشاک، درمان و آموزش نیست؛ بلکه زمان، انرژی، فرصت‌های شغلی، امکان پیشرفت حرفه‌ای و بخشی از آزادی انتخاب والدین را نیز در بر می‌گیرد.

خانواده‌ای که با درآمد غیرقابل پیش‌بینی، مسکن ناپایدار، اشتغال نامطمئن و نگرانی از آینده اقتصادی مواجه است، هنگام تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری، تنها هزینه امروز را محاسبه نمی‌کند؛ بلکه تعهدی چندین‌ساله را پیش روی خود می‌بیند. در چنین شرایطی، حتی خانواده‌ای که از نظر فرهنگی و عاطفی تمایل به داشتن فرزند دارد، ممکن است تصمیم خود را به تعویق بیندازد. این همان نقطه‌ای است که باید میان «عدم تمایل به فرزندآوری» و «ناتوانی در تحقق تمایل به فرزندآوری» تفاوت گذاشت.

این دو وضعیت از نظر جامعه‌شناختی و سیاست‌گذاری کاملاً متفاوت‌اند. در حالت نخست، تغییر ارزش‌ها و انتظارات اهمیت بیشتری دارد؛ در حالت دوم، اصلاح شرایط ساختاری زندگی ضروری است. به همین دلیل، نمی‌توان همه کاهش باروری را به فردگرایی، تغییر سبک زندگی یا کاهش اهمیت خانواده نسبت داد. گاهی مسئله این نیست که افراد خانواده را نمی‌خواهند؛ مسئله آن است که شرایط زندگی، امکان تحقق الگوی خانوادگی مطلوب آنان را محدود کرده است.

جامعه‌ای که در آن برنامه‌ریزی برای چند سال آینده دشوار است، نمی‌تواند به‌سادگی از خانواده‌ها انتظار تصمیم‌گیری مطمئن درباره تعهدی بیست‌ساله داشته باشد.

۳. خانواده ایرانی در حال بازتعریف است

یکی از چارچوب‌های مهم برای فهم تحولات خانواده، نظریه «گذار جمعیتی دوم» است. این نظریه به تغییرات عمیق در ارزش‌ها، الگوهای ازدواج، استقلال فردی، روابط جنسیتی و ساختار خانواده اشاره دارد که در بسیاری از جوامع با کاهش باروری و تحول در الگوهای تشکیل خانواده همراه بوده است.

البته این نظریه را نباید بدون توجه به تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی، عیناً به جامعه ایران تعمیم داد؛ اما می‌تواند چارچوبی مفید برای فهم بخشی از تغییرات اجتماعی کشور باشد. نسل جدید در مقایسه با نسل‌های پیشین، انتظارات متفاوتی از ازدواج و زندگی خانوادگی دارد. کیفیت رابطه، استقلال اقتصادی، رضایت عاطفی، فرصت‌های تحصیلی و شغلی و امکان تحقق اهداف فردی، در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

در نتیجه، ازدواج دیگر صرفاً یک الزام اجتماعی یا مرحله‌ای از چرخه متعارف زندگی نیست؛ بلکه بیش از گذشته به انتخابی وابسته به شرایط و انتظارات فردی تبدیل شده است. این تحول را نمی‌توان صرفاً با عنوان «تغییر سبک زندگی» توضیح داد. در واقع، ساختار خانواده با ساختار جامعه در حال تغییر است.

نکته مهم‌تر آن است که تغییر ارزش‌ها معمولاً با سرعتی متفاوت از تغییر نهادها اتفاق می‌افتد. جامعه ممکن است به سمت الگوهای جدید زندگی حرکت کند، اما بازار کار، نظام حمایتی، قوانین اشتغال و خدمات مراقبتی همچنان بر مبنای الگوهای قدیمی سازمان یافته باشند. این ناهماهنگی نهادی می‌تواند هزینه تشکیل خانواده و فرزندآوری را افزایش دهد.

۴. شکاف میان مشارکت اجتماعی و مسئولیت خانوادگی

افزایش تحصیلات زنان، گسترش انتظارات شغلی و حرفه‌ای و حضور بیشتر آنان در عرصه عمومی، از تحولات مهم چند دهه اخیر جامعه ایران است. این تحولات به‌خودی‌خود تهدیدی برای خانواده نیستند؛ بلکه بخشی از تغییرات توسعه‌ای جامعه محسوب می‌شوند.

مسئله زمانی شکل می‌گیرد که گسترش فرصت‌های تحصیلی و شغلی زنان با توسعه متناسب زیرساخت‌های حمایت از خانواده همراه نباشد.اگر مراقبت از کودک عمدتاً مسئولیتی زنانه تلقی شود، امنیت شغلی مادران تضمین نشود، خدمات نگهداری کودک محدود یا پرهزینه باشد و تقسیم کار خانگی همچنان نابرابر باقی بماند، فرزندآوری می‌تواند هزینه فرصت قابل‌توجهی برای زنان ایجاد کند.

در چنین وضعیتی، سیاست جمعیتی موفق باید به‌جای قرار دادن اشتغال زنان در مقابل مادری، امکان جمع میان این دو را فراهم کند.این به معنای توسعه مهدکودک‌های باکیفیت و در دسترس، مرخصی والدینی متوازن، حمایت از بازگشت مادران به بازار کار، انعطاف‌پذیری ساعات کاری و مشارکت واقعی پدران در مراقبت از فرزندان است.

بنابراین، مسئله را نباید در تقابل میان خانواده و اشتغال زنان تعریف کرد؛ مسئله اصلی، ضعف سازوکارهای نهادی برای سازگار کردن زندگی خانوادگی با زندگی حرفه‌ای است.

۵. ۱۴ میلیون فرد مجرد؛ مسئله‌ای که پیش از تولد آغاز می‌شود

گزارش مورد اشاره از حدود ۱۴ میلیون فرد مجرد در سنین باروری، شامل حدود ۷.۳ میلیون مرد و ۷ میلیون زن، سخن می‌گوید.

این عدد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آن را در کنار افزایش سن ازدواج و کاهش تعداد ازدواج‌ها قرار دهیم. در واقع، بخشی از مسئله کاهش موالید پیش از ورود افراد به مرحله فرزندآوری شکل می‌گیرد. دشواری دسترسی به مسکن، اشتغال پایدار، هزینه‌های تشکیل زندگی مشترک و نااطمینانی اقتصادی می‌توانند ازدواج را به تأخیر بیندازند.

این تأخیر، در کنار سایر عوامل، می‌تواند بر زمان‌بندی و تعداد فرزندان اثر بگذارد.از نظر جمعیت‌شناختی، باید به تفاوت میان اثر زمان‌بندی و اثر تعداد فرزندان نیز توجه کرد. گاهی کاهش تولدهای یک دوره ناشی از به تعویق افتادن فرزندآوری است، نه لزوماً انصراف قطعی از آن. اما اگر این تعویق ادامه پیدا کند، ممکن است در نهایت به کاهش تعداد فرزندان تحقق‌یافته در طول زندگی منجر شود.

به همین دلیل، سیاست جوانی جمعیت نباید صرفاً بر تشویق افراد متأهل به فرزندآوری متمرکز باشد؛ بلکه باید موانع اجتماعی و اقتصادی ورود جوانان به زندگی مستقل و تشکیل خانواده را نیز هدف قرار دهد.

۶. چرا مشوق‌های مالی به‌تنهایی شکست می‌خورند؟

تجربه سیاست‌گذاری جمعیتی در کشورهای مختلف نشان داده است که رابطه میان حمایت مالی و افزایش باروری، ساده و خطی نیست.پرداخت وام، کمک‌هزینه تولد، تسهیلات مسکن یا حمایت‌های مقطعی می‌توانند در کاهش بخشی از هزینه‌ها مؤثر باشند؛ اما نمی‌توانند به‌تنهایی مشکلات ساختاری را برطرف کنند. علت آن هم این است که فرزندآوری یک تصمیم بلندمدت است، اما بسیاری از مشوق‌های مالی کوتاه‌مدت، محدود یا وابسته به تغییرات بودجه‌ای هستند.

اگر خانواده نسبت به آینده شغلی، مسکن، کیفیت آموزش و دسترسی به خدمات درمانی اطمینان نداشته باشد، یک کمک‌هزینه مقطعی الزاماً تصمیم او را تغییر نمی‌دهد.

به نظر می رسد سیاستگذاران باید به این درک برسند که از سیاست «تشویق به تولد» به سیاست «توانمندسازی خانواده» حرکت کرد. این تغییر رویکرد به معنای کنار گذاشتن مشوق‌های مالی نیست؛ بلکه به معنای قرار دادن آنها در یک نظام حمایتی پایدار است.

برای مثال، کمک‌هزینه فرزندآوری زمانی اثرگذارتر خواهد بود که با دسترسی به مسکن مناسب، خدمات مراقبت از کودک، حمایت شغلی و پوشش درمانی همراه شود. بنابراین، مسئله اصلی فقط میزان منابع اختصاص‌یافته به سیاست جمعیتی نیست؛ بلکه کیفیت طراحی، نحوه توزیع و میزان اثرگذاری واقعی این منابع بر زندگی خانواده‌هاست.

۷. سالمندی جمعیت هزینه تأخیر در تصمیم‌گیری امروز

کاهش باروری در بلندمدت ساختار سنی جمعیت را تغییر می‌دهد. کوچک‌تر شدن نسل‌های جدید، در کنار افزایش امید زندگی، موجب افزایش سهم سالمندان در ساختار جمعیت می‌شود.

این تحول بر بازار کار، نظام بازنشستگی، خدمات سلامت، الگوی مصرف و روابط بین‌نسلی تأثیر خواهد گذاشت. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم سالمندی جمعیت فقط به معنای افزایش هزینه‌های درمانی نیست؛ بلکه نسبت میان جمعیت شاغل و جمعیت نیازمند حمایت نیز تغییر می‌کند.در نتیجه، صندوق‌های بازنشستگی، نظام بیمه‌ای و ساختار تأمین مالی خدمات عمومی با فشار بیشتری مواجه خواهند شد.

بااین‌حال، نباید سالمندی را صرفاً یک تهدید تلقی کرد. سالمندان می‌توانند همچنان در فعالیت اقتصادی، انتقال تجربه، مشارکت اجتماعی و شبکه‌های حمایتی خانواده نقش داشته باشند؛ مشروط بر آنکه سیاست‌های سلامت، اشتغال و حمایت اجتماعی متناسب با این تغییرات بازطراحی شوند.

برآوردهای سازمان ملل نیز اهمیت آماده‌سازی برای این تحول را نشان می‌دهد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که سهم جمعیت بالای ۶۰ سال ایران تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۲۷.۹ درصد برسد. این رقم با پیش‌بینی‌های دیگری که از گروه‌های سنی متفاوت استفاده می‌کنند الزاماً قابل مقایسه مستقیم نیست، اما جهت کلی تحول جمعیتی را روشن می‌کند.

در نتیجه، سیاست جمعیتی نباید صرفاً به افزایش تولدها محدود شود؛ بلکه باید هم‌زمان به مسئله اشتغال سالمندان، پایداری صندوق‌های بازنشستگی، مراقبت بلندمدت و توسعه اقتصاد نقره‌ای نیز توجه کند.

۸. چه باید کرد؟

اگر کاهش باروری را محصول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی بدانیم، راه‌حل نیز باید چندبعدی باشد. سیاست جمعیتی زمانی اثربخش خواهد بود که به‌جای تمرکز بر یک شاخص نهایی، عوامل تولیدکننده آن شاخص را هدف قرار دهد.

تدوین نقشه ملی موانع فرزندآوری

باید به‌صورت منظم مشخص شود که چرا افراد ازدواج را به تعویق می‌اندازند، چرا خانواده‌ها به فرزند دوم یا سوم فکر نمی‌کنند و چه نسبتی از افراد به دلیل مشکلات اقتصادی از تصمیم مطلوب خود صرف‌نظر می‌کنند.

این بررسی باید بر اساس استان، شهر و روستا، طبقه اقتصادی، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال و گروه سنی تفکیک شود. بدون چنین داده‌هایی، سیاست‌گذاری ملی ممکن است برای گروه‌هایی نسخه یکسانی تجویز کند که مسائل کاملاً متفاوتی دارند.

تبدیل حمایت از خانواده به حمایت پایدار از مسکن و اشتغال

وام‌های مقطعی زمانی اثربخش‌اند که با دسترسی واقعی به مسکن و درآمد پایدار همراه شوند. توسعه مسکن استیجاری حمایتی برای زوج‌های جوان، تقویت امنیت شغلی و تسهیل ورود جوانان به بازار کار باید در مرکز سیاست‌های خانواده قرار گیرد.

توسعه زیرساخت‌های مراقبت از کودک

توسعه مهدکودک‌های استاندارد و مقرون‌به‌صرفه، به‌ویژه در نزدیکی محل کار و سکونت، می‌تواند بخشی از هزینه زمانی و اقتصادی فرزندآوری را کاهش دهد. این اقدام باید با مرخصی والدینی، امنیت شغلی و حمایت از بازگشت والدین به بازار کار همراه شود.

اصلاح نظام ارزیابی عملکرد سیاست‌های جمعیتی

موفقیت قانون جوانی جمعیت نباید فقط با تعداد وام‌های پرداخت‌شده، تسهیلات تخصیص‌یافته یا تعداد برنامه‌های تبلیغاتی سنجیده شود. شاخص اصلی باید میزان تغییر در موانع واقعی زندگی خانواده‌ها باشد.

سیاست‌گذاری متفاوت برای مناطق مختلف

سهم ۷۸.۶ درصدی تولدهای ثبت‌شده در مناطق شهری و ۲۱.۴ درصدی در مناطق روستایی نشان می‌دهد که توزیع جغرافیایی تولدها یکسان نیست؛ البته این نسبت به‌تنهایی بیانگر تفاوت نرخ باروری شهری و روستایی نیست و باید در کنار جمعیت زنان در سنین باروری و ساختار سنی هر منطقه تحلیل شود.

سیاست جمعیتی در مناطق شهری باید به مسکن، هزینه زندگی و مراقبت از کودک توجه ویژه داشته باشد؛ درحالی‌که در برخی مناطق روستایی، دسترسی به خدمات سلامت، آموزش، اشتغال و زیرساخت‌های حمایتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

ایجاد نظام پایش و ارزیابی مستقل

دولت باید به‌صورت سالانه گزارش شفافی از عملکرد سیاست‌های جمعیتی منتشر کند؛ گزارشی که در آن هزینه هر برنامه، گروه‌های بهره‌مند، میزان تحقق اهداف و آثار واقعی سیاست‌ها مشخص باشد.

همچنین لازم است اثر هر سیاست بر گروه‌های مختلف اجتماعی بررسی شود تا مشخص شود کدام مداخله مؤثر بوده و کدام‌یک صرفاً هزینه عمومی ایجاد کرده است.